"No merecía morir así", hermana del dominicano asesinado en El Bronx pide justicia

Un memorial en honor a Leonardo Sánchez cerca de la casa de la familia de la víctima en Hamilton Heights. ( FUENTE EXTERNA )

La familia del dominicano Leonardo Sánchez exige justicia tras su muerte a puñaladas durante una presunta disputa con pandilleros en el sector Fordham, en El Bronx, pocas horas después de haber recogido a su hermana del hospital.

Patricia Sánchez, de 51 años, relató al New York Daily News que su hermano, de 46, pasó por ella al Hospital Mount Sinai alrededor de las 2:00 de la madrugada, luego de que recibiera el alta médica, y la llevó hasta su vivienda en Hamilton Heights.

Según contó, antes de despedirse le pidió que regresara a descansar.

"Le dije que se fuera a casa y que durmiera. Me preguntó si quería que me ayudara a subir, pero le respondí que no, que todo estaba bien y que solo se fuera a descansar", recordó.

Sin embargo, en lugar de regresar a su casa, Sánchez decidió ir a un club nocturno de la zona. Horas después, fue atacado mortalmente con un arma blanca durante un altercado que, según las primeras versiones, involucró a integrantes de una pandilla.

La víctima vivía con su madre cerca de la casa de su hermana.

La policía dice que Sánchez fue apuñalado alrededor de las 6:45 de la mañana del domingo durante una disputa con varias personas en una acera cerca de la calle 183 E. y Grand Concourse, en Fordham.

A medida que la pelea se intensificaba, Sánchez fue apuñalado repetidamente en el brazo. Los médicos lo llevaron de urgencia al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado muerto.

El grupo de atacantes se separó y se marchó en varios coches, según la policía. No se han realizado detenciones.

"Necesitamos justicia", dijo su hermana. "Nuestro familiar no merecía morir así, así que hay que hacer justicia. Porque, si esta situación continúa, podría ocurrirles lo mismo a otras familias".

Además, Patricia Sánchez pidió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tomar medidas contra los locales nocturnos que abren fuera de horario, al considerar que son los que generan estos actos de violencia.

"Todos esos lugares que abren fuera de horario, la policía tiene que hacer algo y asegurarse de que los cierren", dijo.

"Le pido a nuestro nuevo alcalde que se asegure de revisar esos lugares. Asegúrese de que paren todos esos lugares ilegales, porque están destruyendo familias. La gente está intoxicada con drogas y alcohol. No están pensando bien", concluyó.

Así fue la pelea

El ataque contra Sánchez quedó captado en un video que fue publicado en redes sociales y del que se hizo eco el medio News 12.

Las imágenes parecen mostrar a Sánchez corriendo por la calle detrás de tres hombres que sostienen bates y palos. El dominicano se defiende y se acerca hasta el que se presume es su vehículo. Frente al auto, los cuatro hombres envueltos en la pelea son alcanzados por otras personas que buscan detener la disputa.

Tras calmarse la situación, Sánchez se alejó y subió a su coche. Según el vídeo publicado en el portal web de News 12, un hombre con una gorra de béisbol negra y una camiseta blanca de tirantes se acercó al vehículo, abrió la puerta trasera y se abalanzó sobre Sánchez.

Perfil de la víctima

Leonardo era padre de dos hijas y le gustaba salir de vez en cuando. "Era una persona orientada a la familia", dijo Patricia. "Haría cualquier cosa por su familia. Muy cariñoso".

De acuerdo con el portal de noticias, que cita los registros públicos de la ciudad, Leonardo cumplió dos condenas en prisión por vender y poseer drogas en Manhattan. Fue liberado por última vez en 2012.

"No puedo decirte que cambió su vida", dijo su hermana. "Sé que tenía un problema con el alcohol. Nosotros, como su familia, lo sabemos. Pero no era un individuo que mereciera ser asesinado. Nadie merece ser asesinado".

De acuerdo con lo informado por los familiares de Leonardo, el hombre nació en la República Dominicana y llegó a Estados Unidos siendo adolescente. La familia está planeando un funeral en Nueva York y otro en el país.