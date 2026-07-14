Cónsul dominicano en NY entrega 849 chalecos antibalas para reforzar combate al crimen organizado

El cónsul de RD en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez (centro); el magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana; y el diputado por la provincia María Trinidad Sánchez, Starlin Vásquez. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, entregó este martes 849 chalecos antibalas a instituciones del sistema de justicia y seguridad del país, como parte de una iniciativa de cooperación con el Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

Entrega de chalecos

De acuerdo a un documento de prensa, los equipos de protección serán destinados a la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y al sistema penitenciario, con el objetivo de reforzar la seguridad del personal que participa en labores de investigación, persecución del delito y custodia.

Durante el acto, Vásquez Martínez destacó que la donación refleja el compromiso de la representación consular con el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

"Detrás de cada uniforme hay un padre, una madre, un hijo o una hija que merece la tranquilidad de saber que su ser querido cuenta con mejores condiciones para cumplir su misión", expresó.

El diplomático, quien también fue ministro de Interior y Policía, afirmó que servir al país es un compromiso permanente y sostuvo que la labor consular debe traducirse en resultados concretos mediante la identificación de oportunidades de cooperación internacional que beneficien a las instituciones dominicanas.

Además, explicó que la entrega fue posible gracias a los vínculos de colaboración establecidos entre el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York y el Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

Reacciones oficiales

Las autoridades agradecieron la gestión realizada por el cónsul y el respaldo del Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, al considerar que los 849 chalecos antibalas fortalecerán la protección del personal y mejorarán la capacidad operativa de las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado.

Al concluir el acto, Vásquez Martínez agradeció a la entidad estadounidense por la confianza depositada en la República Dominicana y aseguró que este tipo de cooperación demuestra que las alianzas internacionales pueden traducirse en acciones concretas para fortalecer las instituciones y contribuir a la seguridad ciudadana.