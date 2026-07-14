Un muerto y dos desaparecidos tras hundirse una embarcación cerca de Alcatraz, en San Francisco

Un cadáver yace cubierto con una lona en un muelle cerca del lugar del accidente náutico ocurrido el martes 14 de julio de 2026 en San Francisco. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona murió, dos permanecen desaparecidas y otras 16 fueron rescatadas luego de que una embarcación recreativa con 19 ocupantes se hundiera la tarde del martes cerca de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, informaron las autoridades a la agencia AP.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen, explicó que los equipos de emergencia encontraron una embarcación tipo pontón de tres cubiertas casi completamente sumergida, con el motor aún encendido y derramando combustible.

Según AP, aunque la emergencia fue reportada inicialmente como un incendio, las autoridades descartaron esa hipótesis tras llegar al lugar.

La persona fallecida fue rescatada con vida de las frías aguas de la bahía, pero murió posteriormente. Un perro que viajaba en la embarcación también perdió la vida.

Los equipos de rescate mantenían la búsqueda de los dos desaparecidos con apoyo de buzos, helicópteros y 11 embarcaciones.

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Operación de rescate

"En estos momentos estamos en plena operación de rescate", declaró Crispen.

Los 16 sobrevivientes fueron trasladados al puerto deportivo Gashouse Cove Marina, en San Francisco. Tres de ellos fueron llevados a hospitales con lesiones sufridas tras caer al agua, informó AP.

El teniente de bomberos Mariano Elías indicó que la embarcación se encontraba a unos 550 metros de la isla de Alcatraz cuando ocurrió el incidente. La llamada de emergencia fue recibida poco después de las 3:30 de la tarde.

Las autoridades creen que la embarcación había partido desde las inmediaciones del St. Francis Yacht Club.

En las labores de búsqueda y rescate también participaron la Guardia Costera de Estados Unidos y la Policía de Oakland.

La causa del hundimiento permanece bajo investigación.