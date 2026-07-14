Administración Trump ordena al ICE suspender la mayoría de detenciones de vehículos tras dos tiroteos

Investigadores del FBI trabajan en el lugar de un presunto tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE, en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. ( EFE )

La administración del presidente Donald Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender la mayoría de las detenciones de vehículos, luego de que dos personas murieran por disparos de agentes de la agencia en incidentes ocurridos con una semana de diferencia, según informaron fuentes familiarizadas con la decisión.

Según la agencia AP, la nueva directriz surge tras la muerte del ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien fue abatido el lunes por un agente del ICE en Maine, y de otro conductor fallecido la semana anterior durante una intervención de la agencia en Houston.

De acuerdo con las fuentes, la suspensión contempla excepciones cuando los agentes ejecuten órdenes judiciales o participen en operativos conjuntos con otras agencias de seguridad.

El cambio también fue confirmado por la oficina del senador por Maine, Angus King, luego de recibir información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Persisten las dudas sobre el tiroteo en Maine

El DHS informó que agentes del ICE vigilaban una vivienda donde buscaban localizar a una persona con una orden final de deportación. Según la agencia, cuando intentaron detener un vehículo que salía del lugar, el conductor intentó escapar y un agente abrió fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

Sin embargo, esa versión difiere de la ofrecida inicialmente por el senador King, quien aseguró que el secretario de Seguridad Nacional le indicó que el conductor habría intentado usar el vehículo como arma contra el agente, informó AP.

Las autoridades no han aclarado las circunstancias exactas del incidente y el agente involucrado fue suspendido mientras avanzan las investigaciones.

Colombia exige explicaciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como un "asesinato selectivo" y pidió al presidente Donald Trump explicar lo ocurrido.

En una publicación en la red social X, Petro acusó a los agentes del ICE de tratar a Durán Guerrero "como un ser inferior sin derechos".

Según AP, la muerte del colombiano provocó manifestaciones en Maine, donde cientos de personas se concentraron frente a un centro de detención del ICE para exigir justicia.

"Estas personas son asesinos y deben abandonar nuestro estado ahora mismo", expresó el organizador Todd Chretien durante la protesta.

La delegación congresual de Maine solicitó una investigación "exhaustiva, transparente y acelerada" sobre el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que la Oficina del Inspector General investiga el tiroteo con apoyo del FBI, mientras que la fiscalía estatal informó que colabora con las autoridades federales.

Video y testigos alimentan interrogantes

Un video de seguridad obtenido por Associated Press muestra el vehículo de Durán Guerrero acercándose lentamente a una intersección antes de ser bloqueado por una camioneta policial. Las imágenes no permiten determinar el momento en que se produjeron los disparos.

Además, los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento.

Daniel Boucher, un testigo que acudió al lugar tras escuchar varios disparos, aseguró haber escuchado a la víctima decir:

"Intenté parar".

Según Boucher, el agente que disparó también le manifestó que el conductor "intentó atropellarlo".

Durán Guerrero residía en Biddeford, Maine, junto a su esposa y su hija pequeña. Organizaciones defensoras de inmigrantes afirmaron que contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y vecinos lo describieron como una persona amable y muy conocida en la comunidad.