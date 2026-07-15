Dominicanos en el exterior ya superan los tres millones, según nuevo informe

Dominicanos durante uno de los desfiles dominicanos en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los dominicanos que residen oficialmente en el extranjero ya superan los tres millones, según la quinta edición del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior, elaborado con datos estadísticos de 129 países y territorios.

El informe divulgado este miércoles, estima que 3,030,647 dominicanos viven fuera de la República Dominicana, resultado del análisis realizado por el equipo de investigación del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) a partir de la información demográfica recopilada en esos países.

Con esta actualización, la población dominicana residente en el exterior equivale a cerca del 28 % de la población que vive en la República Dominicana.

La cifra representa, además, un incremento de 499,029 personas con respecto al primer informe, publicado en 2021, que tomó como referencia los registros de 104 países y territorios dependientes.

Nuevos datos incorporados

La viceministra y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, destacó que esta quinta edición amplía el alcance de la investigación al incorporar, por primera vez, información de países de Asia, África y Oceanía.

En ese sentido, el informe identifica a nacionales en Angola, Azerbaiyán, Baréin, Botsuana, Guinea, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Serbia y Vietnam.

No obstante, aclaró que los más de tres millones de dominicanos registrados en el exterior no constituyen una cifra absoluta, sino una estimación basada en los nacionales que figuran oficialmente en los registros demográficos de los países donde residen.

En ese sentido, precisó que el aumento no significa que esa cantidad de dominicanos haya emigrado recientemente, sino que responde a la ampliación de la cobertura del estudio y a la incorporación de nuevos datos estadísticos.

"De 0 a 25 años, el incremento corresponde principalmente a la juventud dominicana nacida en el exterior, descendiente de dominicanos. No me parece que tenga que ver con que se estén yendo más o menos personas, sino con que la población dominicana en el extranjero sigue creciendo", explicó Toribio.

Los datos proceden de censos nacionales en los países de destino, así como encuestas de población, registros migratorios y el Stock de Migrantes Internacionales de las Naciones Unidas.