Gobierno de Trump reemplaza exhibición sobre la esclavitud en la casa de George Washington en Filadelfia

Visitantes observan los paneles educativos reinstalados sobre la esclavitud en el sitio donde se encontraba la casa del presidente George Washington en Filadelfia, el miércoles 15 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno del presidente Donald Trump sustituyó el miércoles la exposición sobre la esclavitud instalada en el lugar donde estuvo la residencia de George Washington en Filadelfia, una decisión que ha generado críticas de historiadores y autoridades locales, quienes consideran que la nueva versión minimiza aspectos importantes del pasado estadounidense.

La exhibición se encuentra en el Parque Histórico Nacional de la Independencia, el mismo entorno donde fue adoptada la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

Los paneles originales, instalados en 2010, narraban la historia de los nueve esclavos que vivieron junto a George y Martha Washington durante la década de 1790, cuando Filadelfia fungió temporalmente como capital de Estados Unidos.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker, criticó la manera en que se realizó el cambio.

"Durante la noche, al amparo de la oscuridad, el gobierno federal retiró de la residencia presidencial los paneles que narraban la historia de Filadelfia", declaró.

"Si bien la decisión del tribunal federal le permitió hacerlo, el hecho de que lo hiciera de noche demuestra que comprende que esta acción es vergonzosa y que viola la confianza de la comunidad".

Según reportó la agencia AP, la modificación ocurre en medio de la campaña impulsada por Trump para eliminar programas de diversidad e inclusión y revisar el contenido de algunas instituciones culturales, históricas y educativas del país.

En 2025, el mandatario emitió una orden ejecutiva para que los sitios históricos administrados por el gobierno federal evitaran información que, a su juicio, "menospreciara a los estadounidenses del pasado o del presente" y resaltaran "la grandeza de los logros y el progreso del pueblo estadounidense".

Debate sobre el contenido histórico

La administración instaló los nuevos paneles a principios de este año, pero un tribunal inferior ordenó retirarlos. Posteriormente, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito revocó esa decisión el pasado 3 de julio y autorizó que los trabajos continuaran.

De acuerdo con AP, el Departamento del Interior defendió la nueva exhibición y aseguró que los paneles "están repletos de contexto histórico y destacan los acontecimientos trascendentales que tuvieron lugar en la Casa del Presidente y en los demás sitios del Parque Histórico Nacional de la Independencia".

La dependencia añadió:

"Reconocen los males de la esclavitud, incluidas sus injusticias e hipocresías, y, al contar las historias de los nueve esclavos que Washington mantuvo en la Casa Presidencial, nos recuerdan su humanidad esencial".

Sin embargo, historiadores y funcionarios de la ciudad sostienen que la nueva versión elimina elementos presentes en la exposición anterior, como un mapa de las rutas del comercio de esclavos, una cronología de la esclavitud y encabezados más críticos sobre ese período de la historia.

Continúa la disputa judicial

La ciudad de Filadelfia demandó al gobierno federal por los cambios realizados en la Casa Presidencial, argumentando que debía ser consultada antes de modificar el contenido del lugar.

Los abogados del Departamento de Justicia respondieron que corresponde únicamente al gobierno federal decidir qué historias se presentan en las propiedades administradas por el Servicio de Parques Nacionales.

Parker adelantó que la ciudad solicitará una nueva audiencia para revisar "cuestiones legales graves" derivadas de la decisión del tribunal de apelaciones.

Michael Coard, abogado y fundador de Avenging The Ancestors Coalition (ATAC), organización que se unió a la demanda, acusó a la administración de intentar cambiar la interpretación del pasado estadounidense.

"¿Qué pasaría si el próximo presidente no le gustara la Campana de la Libertad porque los abolicionistas la usaron para apoyar el fin de la esclavitud?", preguntó. "¿Qué pasaría si el próximo presidente no le gustara la Estatua de la Libertad porque llegan demasiados inmigrantes? ¿Deberíamos quitar la Estatua de la Libertad?"