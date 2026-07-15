Vance admite que la Casa Blanca manejó mal la comunicación sobre los archivos de Epstein

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla antes de una reunión cuadrilateral en el complejo turístico Buergenstock, en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza, el 21 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que la administración del presidente Donald Trump cometió errores en la forma en que comunicó al público la información relacionada con los archivos del fallecido financiero Jeffrey Epstein, y atribuyó parte de la controversia a declaraciones exageradas de la entonces fiscal general, Pam Bondi.

Reacciones de JD Vance

Durante una entrevista de varias horas en el pódcast de Joe Rogan, publicada el miércoles, Vance afirmó que la estrategia de comunicación fue equivocada, aunque rechazó que existiera un intento de ocultar información sobre el caso.

"Conozco a Pam. Me cae bien. No creo que hubiera ninguna mala intención", dijo Vance. "Creo que Pam intentaba reaccionar ante el contexto político. Creo que exageró lo que teníamos y lo que no teníamos".

Según la agencia AP, Bondi había asegurado en su momento que una supuesta "lista de clientes" de Epstein estaba "en mi escritorio ahora mismo", una afirmación que generó gran expectativa. Además, el Departamento de Justicia distribuyó a comentaristas e influenciadores conservadores carpetas identificadas como "Los archivos de Epstein: Fase 1" y "Desclasificados".

Vance sostuvo que esas acciones terminaron afectando la credibilidad de la administración en torno a la divulgación de los documentos.

"Nos equivocamos por completo con la comunicación de los archivos de Epstein. En serio, lo hicimos", dijo Vance. "¿Pero creo que la razón por la que nos equivocamos con la comunicación fue porque estábamos tratando de ocultar algo? No".

De acuerdo con AP, la polémica sobre los archivos de Epstein marcó buena parte del año pasado y llevó al Congreso a aprobar una medida que obligó al gobierno a divulgar una amplia cantidad de documentos relacionados con las investigaciones sobre el financiero, quien fue condenado por delitos sexuales y mantenía vínculos con figuras influyentes.

Divulgación de documentos

El Departamento de Justicia comenzó a publicar esos documentos a finales de diciembre. Entre los materiales divulgados figuran fotografías, registros de llamadas, testimonios ante un gran jurado y transcripciones de entrevistas relacionadas con el caso.