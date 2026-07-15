Hombre a bordo de una motocicleta mata a tiros a una mujer en El Bronx

Una mujer de 39 años murió tras ser baleada mientras conducía su vehículo por el vecindario de Wakefield, en El Bronx, durante la madrugada del martes, informaron las autoridades, que mantienen la búsqueda del responsable del ataque, quien huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

La víctima fue identificada como Julia Anderson, residente de Mount Vernon. De acuerdo con la Policía de Nueva York (NYPD), recibió dos disparos en el pecho cuando se desplazaba en una camioneta Jeep Grand Cherokee por la avenida Murdock, poco después de la medianoche, según reportó ABC7 New York.

Las investigaciones preliminares indican que los disparos fueron realizados a través de la ventanilla del lado del pasajero, impactando a Anderson, quien se encontraba al volante. En la escena fueron recuperados dos casquillos de bala.

La mujer fue trasladada al hospital NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde fue declarada muerta.

Según la policía, el sospechoso escapó del lugar a bordo de una motocicleta y hasta el momento permanece prófugo. Las autoridades solicitaron la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre el caso.

Se dirigía a casa

Familiares de la víctima la describieron como una mujer dedicada a su trabajo. La víctima trabajaba como cuidadora en una residencia para adultos con discapacidades del desarrollo ubicada en Wakefield.

Su madre, Beverly Patterson, relató que Anderson acababa de concluir su turno nocturno y se dirigía a su vivienda en Mount Vernon, ubicada a menos de una milla del lugar del ataque.

"Mi hija menor vino y me lo contó, y sentí que el corazón se me iba a salir", expresó Patterson, quien recordó que su hija solía llegar a casa alrededor de la medianoche.

"Normalmente llega a casa a medianoche, y cuando llega, oigo algún ruidito, así sé que está en casa. Pero entonces me pregunté qué había pasado", dijo Patterson, agregó.

Compañeros de trabajo y vecinos la recordaron como una persona amable y apreciada por quienes la conocían.

Sus familiares señalaron que a Anderson le faltaba apenas un mes para cumplir 40 años.