El Consulado Dominicano reconoce a Oscar Andrés Brenes por su nuevo restaurante en Miami

Autoridades del Consulado dominicano en Miami haciendole entrega del reconocimiento al empresario Oscar Brenes . ( FUENTE EXTERNA )

El Consulado General de la República Dominicana en Miami reconoció al empresario dominicano Oscar Andrés Brenes durante la inauguración de OCKAP Caviar & Cuisine, su nuevo restaurante ubicado en el distrito financiero de Brickell, destacando su trayectoria empresarial y su aporte a la proyección del talento dominicano en el exterior.

De acuerdo a una nota de pensa, Brenes, fundador de McDonald's en la República Dominicana, recibió el homenaje en el acto de apertura de su primera incursión en el mercado estadounidense, un proyecto con el que busca posicionar el caviar como el eje principal de una experiencia gastronómica de alta gama.

"OCKAP no solo representa un restaurante; representa la capacidad de nuestro país de crear conceptos originales con estándar internacional", afirmó el empresario al referirse al significado del proyecto para la República Dominicana.

El reconocimiento también tuvo un significado especial para Brenes.

"Para mí representa una enorme responsabilidad y también un orgullo muy profundo. República Dominicana tiene talento, creatividad y visión empresarial de nivel mundial. Creo que ya llegó el momento de que empresarios dominicanos participemos en conversaciones globales sobre lujo, hospitalidad y gastronomía de alta gama", expresó.

Durante la ceremonia, el Consulado resaltó la trayectoria de Brenes en los sectores financiero, automotriz y gastronómico, así como su papel en la expansión de McDonald's en el país.

"El Señor Oscar Andrés Brenes es un destacado empresario dominicano con una trayectoria en los sectores financiero, automotriz y gastronómico. Fundador de McDonald's en la República Dominicana, lideró la expansión de la marca hasta convertirla en una de las cadenas más exitosas del país. Hoy, con OCKAP Caviar & Cuisine en Brickell, extiende su legado empresarial a los Estados Unidos con una propuesta gastronómica innovadora que redefine la experiencia del caviar. Sr. Brenes, su visión y liderazgo enorgullecen a la República Dominicana y proyectan el talento empresarial dominicano al mundo. Felicidades", expresó la sede consular.

Una propuesta con visión internacional

Según explicó Brenes, la idea de OCKAP surgió al identificar una oportunidad para transformar la forma en que se presenta el caviar en la alta cocina.

"La idea nace cuando entendí que el caviar siempre había sido tratado como un complemento y nunca como el protagonista. Ahí vi una oportunidad enorme. Me pregunté: ¿qué pasaría si llevamos el caviar al centro de toda la experiencia gastronómica? No como un lujo ocasional, sino como un lenguaje culinario completo", señaló.

El empresario adelantó que su objetivo es convertir la marca en una plataforma internacional de hospitalidad y gastronomía.

"Quiero que OCKAP evolucione más allá de un restaurante y se convierta en una plataforma internacional de hospitalidad, gastronomía y lujo contemporáneo. La ambición no es simplemente crecer; es crear algo verdaderamente icónico y duradero", afirmó.

Como parte del homenaje, representantes del Consulado General de la República Dominicana en Miami entregaron a Brenes un pin con la bandera dominicana, gesto que marcó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.