Bright Leaders League abre convocatoria para sexta edición de su programa de verano

Participantes de la pasada edición del programa de verano del Bright Leaders League. ( FUENTE EXTERNA )

La organización juvenil Bright Leaders League anunció la apertura de la convocatoria para la sexta edición de su programa de verano "Conectando el hoy para construir el mañana", una iniciativa gratuita dirigida a estudiantes de secundaria con el objetivo de fortalecer sus habilidades de liderazgo y desarrollo personal.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 25 de julio a las 11:59 de la noche. Según la organización, la iniciativa busca formar una nueva generación de líderes comprometidos con el desarrollo y la transformación de la República Dominicana.

De acuerdo a una nota de prensa. el programa se desarrollará en dos jornadas, del 3 al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto. Está dirigido a estudiantes de primero a sexto de secundaria.

Durante las sesiones, los participantes abordarán temas como autoconocimiento, resiliencia, desarrollo de proyectos, orientación universitaria, elaboración de un plan de vida, salud mental y educación financiera, además de recibir charlas motivacionales de personalidades destacadas.

Los jóvenes seleccionados también contarán con el acompañamiento de mentores universitarios y egresados del programa, quienes los orientarán en su crecimiento académico y personal, además de acercarlos a oportunidades educativas nacionales e internacionales.

Testimonio destacado

La iniciativa busca desarrollar habilidades blandas y de liderazgo, impulsar proyectos con impacto en las comunidades y ofrecer una primera aproximación a la vida universitaria.

Hadery Cruz, participante de la edición 2025, destacó el impacto de la experiencia.

"Bright Leaders League, más que un programa de verano, fue una experiencia que transformó mi concepción del éxito y del esfuerzo. Me impulsó a perseguir mis sueños, a conocer y aprender de mentes brillantes, y me inspira cada día a actuar con propósito, guiada por el genuino deseo de servir y de generar un impacto".

La convocatoria está dirigida a jóvenes con vocación de liderazgo y espíritu de servicio. El programa se impartirá de manera virtual y completamente gratuita.