Republicanos de EE. UU. presentan plan de gasto antes de elecciones de noviembre

Legisladores republicanos presentaron el miércoles un plan de gastos de 95,000 millones de dólares, en el más reciente intento de aprobar medidas de defensa, agricultura y restricciones al voto antes de las elecciones de noviembre que podrían costarles el control del Congreso estadounidense.

El plan presentado en la Cámara de Representantes prevé 73,000 millones de dólares para las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia, incluida financiación vinculada a la guerra con Irán, junto con 12,000 millones en ayuda para los agricultores afectados por la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump.

También destina 10,000 millones de dólares a subvenciones relacionadas con las elecciones, en el marco de una reactivación parcial del proyecto de ley "SAVE America Act" impulsado por Trump, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar e identificación con foto en los centros de votación.

La resolución presupuestaria presentada el miércoles es solo un marco. Si la Cámara baja y el Senado la aprueban, permitiría a los republicanos elaborar un proyecto de ley más detallado en los próximos meses e intentar aprobarlo sin votos demócratas.

Esto es posible gracias a un procedimiento presupuestario acelerado por el cual ciertos proyectos de ley pueden aprobarse en el Senado de 100 miembros por mayoría simple, evitando el habitual umbral de 60 votos requerido.

Los dirigentes republicanos de la Cámara baja quieren que este marco se apruebe ya la próxima semana, antes de que los legisladores abandonen Washington para el receso veraniego.

Pero el plan enfrenta resistencia dentro del partido porque no acompaña el nuevo gasto con recortes en otras partidas.

El representante de Ohio Warren Davidson, un republicano de línea dura en materia fiscal, calificó el proyecto de "nacido muerto" en X.

Resistencia interna

Su correligionaria Nancy Mace, congresista de Carolina del Sur, también denunció en X que se prevean nuevos gastos sin "una sola medida para reducir el costo de vida" que pesa sobre las familias.

Esta batalla ilustra las tensiones en el seno del Partido Republicano, dividido entre la voluntad de exhibir resultados, y la de preservar su imagen de guardián de la disciplina presupuestaria.

Trump abogaba por un aumento aún mayor del gasto militar, pero los líderes republicanos tratan de equilibrar la presión de la Casa Blanca con las preocupaciones de los legisladores reacios a incrementar el déficit fiscal.