Evacúan dos guarderías en El Bronx tras redada por presunto tráfico de fentanilo

El apartamento de Antonio Cabrera en el Bronx, que estaba cubierto de polvo blanco. ( FUENTE EXTERNA )

Catorce niños fueron evacuados de dos guarderías en El Bronx luego de que un presunto traficante de fentanilo arrojara una sustancia en polvo por la ventana de un apartamento cuando agentes antidrogas irrumpieron en la vivienda durante un operativo, informaron este miércoles las autoridades.

De acuerdo con la fiscal especial de narcóticos de Nueva York, Bridget Brennan, el sospechoso, identificado como Antonio Cabrera, intentó deshacerse de la droga lanzándola desde una ventana del tercer piso de un edificio ubicado en Morris Avenue, cerca de East Burnside Avenue, en el sector Fordham Heights, cuando los agentes ingresaron al apartamento el pasado lunes.

Según publicó el Daily News, investigadores de un grupo especial antidrogas mantenían bajo vigilancia la vivienda desde hacía aproximadamente una semana.

El operativo se produjo alrededor de las 2:30 de la tarde, luego de que Mulk, un perro detector de narcóticos de la Policía de Nueva York (NYPD), alertara sobre la posible presencia de drogas frente a la puerta del apartamento.

Los agentes escucharon ruidos en el interior de la vivienda y entraron, encontrando a Cabrera presuntamente intentando eliminar las evidencias.

Evacuación de niños

La situación obligó a movilizar a la Unidad de Servicios de Emergencia y al equipo de Materiales Peligrosos (HazMat) del NYPD, que evacuaron de inmediato a los 14 menores que se encontraban en dos guarderías ubicadas en la primera planta del edificio.

"Es un milagro que ninguno de los niños de la guardería ni las personas que estaban en la acera resultaran heridas", afirmó la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark.

Durante el allanamiento, las autoridades recuperaron cerca de 4.5 kilogramos de una sustancia que se presume es fentanilo, además de equipos utilizados para procesar y empaquetar narcóticos. Las sustancias fueron enviadas a la Administración para el Control de Drogas (DEA) para su análisis.

Cabrera fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por posesión criminal de una sustancia controlada, imprudencia temeraria y posesión de parafernalia para drogas.

Tras declararse no culpable durante su comparecencia ante un tribunal de Manhattan, un juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con registros judiciales citados por el Daily News.

Preocupaciones por el fentanilo

El operativo revive la preocupación por el peligro que representa el fentanilo en guarderías del Bronx. En septiembre de 2023, el niño Nicholas Feliz-Dominici, de un año, murió tras quedar expuesto a esa droga en la guardería El Divino Niño, también ubicada en Morris Avenue.

En ese caso, otros tres menores sufrieron sobredosis después de ser acostados a dormir sobre colchonetas bajo las cuales las autoridades hallaron aproximadamente un kilogramo de fentanilo.

Por ese hecho fueron acusados la propietaria de la guardería, Grei Méndez, y su presunto cómplice, Carlisto Acevedo Brito, por cargos federales relacionados con tráfico de narcóticos que provocó la muerte del menor.