Un labio hendido: una marca que hizo especial su infancia

Durante una consulta prenatal de rutina, Lisa, madre de Samuel, se sometía a una ecografía de anatomía correspondiente a las 20 semanas de embarazo. Notó que el estudio estaba tomando más tiempo de lo habitual y que la técnica evitaba responder directamente a sus preguntas. En ese momento supo que algo no estaba bien con su bebé.

Poco después, el médico le explicó que el labio superior del bebé no se había formado completamente y que no se observaba la unión del labio, un hallazgo que indicaba que el niño probablemente nacería con labio hendido.

Con muchas dudas e inquietudes, Lisa comenzó a buscar información para prepararse para la llegada de su hijo. Aunque es odontóloga y conocía este tipo de casos, nunca imaginó que le ocurriría a su propia familia.

Junto a su esposo, investigó diferentes hospitales que pudieran ofrecer la atención especializada que Samuel necesitaría. Para ambos era fundamental encontrar un médico que pudiera orientarlos sobre el proceso, el tratamiento y lo que podían esperar. Fue entonces cuando acudieron al Nicklaus Children's Hospital.

"Todos en Nicklaus Children's Hospital fueron extraordinarios, desde el momento en que llamé para programar la cita hasta el día en que pude reunirme con el doctor Steinberg", recordó Lisa.

Atención especializada

El doctor Jordan Steinberg, director quirúrgico del Programa Craneofacial del hospital, le explicó el tratamiento y le transmitió tranquilidad.

"Me aseguraron que era una condición que trataban con frecuencia y sentí que Samuel recibiría la mejor atención posible. Todo el equipo trabaja de manera coordinada y me acompañó en cada paso del proceso", añadió.

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Aunque la familia vive en Miramar y debía trasladarse hasta Miami para cada consulta y procedimiento, Lisa asegura que volvería a hacerlo sin dudar.

Samuel nació en el hospital donde ocurrió el parto y posteriormente fue referido al Nicklaus Children's Hospital para su primera intervención quirúrgica, que resultó exitosa. Hoy tiene tres años, habla, come, alcanza las metas propias de su desarrollo y disfruta de todas las actividades típicas de un niño de su edad.

Seguimiento y resultados

Hasta el momento, Samuel ha sido sometido a dos cirugías: una para reparar el labio hendido y otra para corregir el paladar hendido.

"Cada paciente recibe un tratamiento personalizado y adaptado a sus necesidades", explicó el doctor Steinberg. "La madre de Samuel fue una gran defensora de su hijo desde el primer momento al buscar orientación. Nuestro objetivo es brindar a las familias la confianza de que recibirán la mejor atención posible durante todo el proceso".

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Los especialistas explican que muchos niños diagnosticados con labio y paladar hendido requieren varias cirugías y seguimiento multidisciplinario a medida que crecen. El equipo del Programa Craneofacial de Nicklaus Children's Hospital acompaña a los pacientes y sus familias en cada etapa de ese proceso.

Julio se conmemora como el Mes Nacional de Concienciación sobre el Labio y Paladar Hendido en Estados Unidos, una iniciativa destinada a promover la educación, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos especializados.