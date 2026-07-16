Delegación de legisladores dominicanos en Nueva York realiza su quinto viaje oficial al país

Los senadores Alexis Victoria Yeb, de la República Dominicana, y Luis R. Sepúlveda, del estado de Nueva York, encabezarán la quinta edición del Viaje de Delegación Oficial a la República Dominicana, una misión que se desarrollará del 23 al 29 de agosto de 2026 con la participación de funcionarios electos, jueces, empresarios, representantes del sector educativo y líderes comunitarios.

La delegación también estará integrada por los asambleístas estatales George Álvarez y Manny De Los Santos.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo de la misión es fortalecer la cooperación institucional entre Nueva York y la República Dominicana mediante una agenda de reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado.

Durante la visita, los participantes abordarán temas relacionados con el desarrollo económico, la educación, la salud, la justicia y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas jurisdicciones, además de explorar nuevas iniciativas de colaboración.

Según explicó el senador Luis R. Sepúlveda, la iniciativa surgió hace cinco años a partir de una propuesta del senador Alexis Victoria Yeb para promover el intercambio institucional entre ambos territorios.

"El vínculo entre ambos territorios es histórico, profundo y esencial para nuestras comunidades. Con este quinto viaje reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo puentes de cooperación que produzcan resultados concretos en áreas fundamentales como la educación, la salud, el desarrollo económico, la justicia y el fortalecimiento institucional", expresó el senador Sepúlveda.

El legislador también agradeció al presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, por el respaldo brindado a la delegación durante las ediciones anteriores.

Cinco años de la iniciativa

Los organizadores señalaron que, desde su primera edición, la misión ha servido como un espacio de diálogo para impulsar proyectos de interés común entre Nueva York y la República Dominicana.

Entre las iniciativas desarrolladas mencionaron los esfuerzos para la homologación de licencias de conducir, acuerdos con instituciones para ampliar oportunidades de becas, propuestas relacionadas con el fraude inmobiliario y estudios sobre la viabilidad de extender la cobertura del programa Medicaid a ciudadanos estadounidenses mayores de 65 años que decidan retirarse en la República Dominicana.

Asimismo, informaron que mantienen conversaciones con universidades de ambos territorios para promover programas de intercambio académico y fortalecer la cooperación en materia educativa.