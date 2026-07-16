Otro caso de fentanilo cerca de una guardería involucra a un dominicano en Nueva York

Lugar donde agentes federales de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos llevaron a cabo la redada. ( FUENTE EXTERNA )

El pasado lunes 13 de julio, las autoridades de Nueva York ingresaron a un apartamento de un edificio en el barrio de Fordham Heights, donde recuperaron alrededor de 4.5 kilogramos de presunto fentanilo (casi 10 libras) y evacuaron dos guarderías que funcionaban en el inmueble, después de que el principal sospechoso, el dominicano Antonio Cabrera, intentara deshacerse de la sustancia arrojándola por una ventana.

Cabrera, de 62 años, fue arrestado y acusado de siete cargos de posesión delictiva de sustancias controladas en primer grado, un cargo de imprudencia temeraria en segundo grado y dos cargos de uso delictivo de parafernalia para drogas en segundo grado.

Se trata de, al menos, el segundo caso en Nueva York en el que un dominicano es vinculado con la manipulación de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que puede provocar una intoxicación grave o incluso la muerte en niños, cerca de guarderías.

El primero de esos casos llevó a cuatro niños al hospital y provocó la muerte de uno de ellos en 2023.

Por ese caso, la dominicana Grei Méndez, propietaria de la guardería, de 38 años, y su esposo, Félix Herrera García, de 37 años, fueron sentenciados cada uno a entre 25 años y cadena perpetua por la muerte accidental por envenenamiento con fentanilo de Nicholas Feliz Domenici, de 22 meses.

El operativo del lunes revive la preocupación por el peligro que representa el fentanilo en guarderías de El Bronx, pero las autoridades municipales, estatales y federales señalaron la importancia de este tipo de acciones en su compromiso para "erradicar estas drogas mortales de nuestra comunidad", según dijo la fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark, en un comunicado sobre el operativo.

Así atraparon a Cabrera

La redada fue la culminación de una semana de vigilancia física y electrónica, durante la cual los agentes observaron a Cabrera entrar y salir repetidamente del apartamento 3J, ubicado en el número 2075 de la avenida Morris, un edificio residencial de cinco plantas.

En algunas ocasiones permanecía allí durante más de seis horas, según los investigadores.

De acuerdo con los informes, al ingresar al edificio y acercarse al apartamento que frecuentaba el dominicano, alrededor de las 2:30 de la tarde del 13 de julio, un perro policía alertó a los oficiales sobre la presencia de narcóticos.

Los agentes ingresaron al apartamento tras escuchar un alboroto en el interior y, presuntamente, observaron a Cabrera manipulando narcóticos en polvo con las manos e intentando arrojarlos por la ventana. Según las autoridades, el polvo blanco cubría varias superficies del apartamento, incluido el suelo.

De acuerdo con el equipo investigador, el polvo se dispersó en el aire, lo que llevó a las autoridades a desalojar y asegurar el apartamento y otras áreas del edificio. Como medida de precaución, fueron evacuados 14 niños de las dos guarderías ubicadas en la planta baja, sin que se registraran heridos.

"Es un milagro que ninguno de los niños de la guardería ni las personas que se encontraban en la acera resultaran heridas... Que esto sirva para que la ciudadanía comprenda que las fuerzas del orden están firmemente comprometidas con erradicar estas drogas mortales de nuestra comunidad", expresó Clark.

Un laboratorio con elementos familiares para RD

Además de las casi 10 libras de fentanilo, las autoridades afirmaron que encontraron "todo el equipo necesario para procesar fentanilo". Sin embargo, entre las licuadoras, balanzas, sellos y almohadillas de tinta utilizadas para preparar los paquetes del potente opioide, también había elementos familiares para cualquier dominicano.

Para empezar, una de las imágenes difundidas por Daily News y Norwood News, atribuidas a la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos (Special Narcotics Prosecutor), muestra el presunto espacio de trabajo de Cabrera con un televisor al fondo. En la pantalla aparece el rostro de un reconocido humorista dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/opioide1-3b6cb9d1.jpg Fuente externa (LA HABITACIÓN THE MILL ROOM, UBICADA EN EL APARTAMENTO 3J DEL NÚMERO 2075 DE MORRIS AVENUE, UN EDIFICIO RESIDENCIAL DE CINCO PISOS EN EL BARRIO DE FORDHAM HEIGHTS DEL BRONX.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/ioide20-ae0de6eb.jpg Fuente externa (PAQUETES DE PRESUNTO FENTANILO RECUPERADOS DEL APARTAMENTO 3J EN 2075 MORRIS AVENUE, UN EDIFICIO RESIDENCIAL DE 5 PISOS EN EL BARRIO DE FORDHAM HEIGHTS DEL BRONX, EL LUNES 13 DE JULIO DE 2026,) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/opioide3-ff46f905.jpg Fuente externa (OBJETOS RECUPERADOS DEL APARTAMENTO 3J EN 2075 MORRIS AVENUE, UN EDIFICIO RESIDENCIAL DE 5 PISOS EN EL BARRIO DE FORDHAM HEIGHTS DEL BRONX, EL LUNES 13 DE JULIO DE 2026.) ‹ >

En otra fotografía, tomada sobre la mesa donde presuntamente se preparaba la sustancia, se observan envolturas de medicamentos antigripales en cápsulas, tés comercializados en la República Dominicana y envases de ungüentos de uso común en el país.

Cabrera se declaró no culpable durante su comparecencia ante un tribunal de Manhattan y un juez ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con registros judiciales citados por el Daily News.