Arrestan a un hombre por atropellar a otro y darse a la fuga en Brooklyn

Un hombre con historial de robo de vehículos fue arrestado el miércoles 15 de julio por homicidio imprudente y otros cargos relacionados con un atropello con fuga ocurrido en enero pasado en Brooklyn.

Randy Pimentel, de 23 años y residente de El Bronx, estaba al volante de un camión de caja cuando atropelló y luego arrastró a Nasir Nadim, un hombre de 59 años que caminaba de regreso a casa tras salir de una mezquita.

Según medios locales, Pimentel arrastró a Nadim durante casi siete manzanas el 23 de enero y luego volvió a atropellarlo después de que la víctima cayera a la carretera.

Pimentel, quien ya enfrentaba cargos relacionados con el robo de media docena de vehículos de lujo de un taller de carrocería en Queens, fue arrestado el miércoles por la mañana por homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, abandonar el lugar de un accidente mortal, agresión y otros cargos.

Se le ordenó permanecer detenido con una fianza de 150,000 dólares.

El choque

Nadim, un inmigrante paquistaní que se convirtió en ciudadano estadounidense y trabajaba como taxista, regresaba a su casa tras rezar en la mezquita Dawood.

Caminaba cerca de las calles Clinton y State, en Brooklyn Heights, cuando, según la policía, fue atropellado por un camión de caja Freightliner modelo 2019 poco antes de la 1:00 de la tarde.

La policía indicó que Nadim intentó confrontar al conductor tras el impacto inicial. Según las autoridades, se sujetó de la puerta del lado del conductor del camión mientras el presunto responsable, Pimentel, continuaba conduciendo hacia el norte por Clinton Street hasta Cadman Plaza West, donde la víctima cayó al pavimento y fue atropellada nuevamente por el camión.

Pimentel huyó del lugar, de acuerdo con la policía. Los paramédicos trasladaron a Nadim en estado crítico al Hospital Metodista de Brooklyn, donde falleció siete días después.

Un amigo de Nadim contó a Urdu News que la víctima corrió detrás del conductor para pedirle la información del seguro.

Cargos por robo

En junio, Pimentel fue arrestado como parte de un grupo de ladrones que, según la policía, irrumpió en Express Auto Repair Service, un taller especializado en vehículos de lujo ubicado en la avenida 33 de Flushing.

Él y varios de los implicados robaron un Porsche, un Bentley, un BMW y tres vehículos Mercedes durante el asalto ocurrido el 2 de junio, según la acusación.

Ese caso sigue pendiente. Los cargos en su contra, que incluyen robo con allanamiento, hurto mayor y posesión criminal de bienes robados, no eran elegibles para la libertad bajo fianza.