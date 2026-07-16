Expertos recomiendan medidas preventivas ante la contaminación del aire en EE. UU.

Un bombero trabaja durante un incendio forestal. ( AFP )

El humo generado por los incendios forestales puede recorrer cientos de kilómetros y deteriorar la calidad del aire incluso en zonas alejadas del fuego, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente de personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Los expertos recomiendan mantenerse informados sobre la calidad del aire y tomar medidas preventivas cuando los niveles de contaminación aumentan.

¿Cuándo se considera que el aire es de mala calidad?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés), que reúne en una sola escala los niveles de contaminación.

De 0 a 50: aire saludable.

De 51 a 100: calidad moderada.

De 101 a 150: perjudicial para grupos sensibles.

Más de 150: nocivo para toda la población.

Los grupos más vulnerables incluyen personas con asma, enfermedades pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y afecciones cardíacas.

"Si tiene problemas del corazón o de los pulmones, debe extremar las precauciones. Lo ideal es evitar salir o utilizar una mascarilla N95 o, al menos, una mascarilla contra el polvo", explicó el doctor Sanjay Sethi, especialista en medicina pulmonar de la Universidad de Buffalo.

¿Cómo saber si el aire es peligroso?

En ocasiones el humo es visible o tiene un olor intenso, pero la contaminación también puede alcanzar niveles dañinos sin que sea perceptible.

La EPA publica información actualizada sobre la calidad del aire en distintas regiones, mientras que plataformas como PurpleAir ofrecen datos en tiempo real con mediciones más específicas por vecindarios.

Para conocer la calidad del aire dentro del hogar, los especialistas recomiendan instalar un monitor doméstico, equipos que actualmente pueden adquirirse a precios relativamente accesibles.

¿Qué hacer si necesita salir?

Los expertos señalan que una exposición breve no suele representar un riesgo importante para personas sanas, aunque recomiendan limitar el tiempo al aire libre cuando la contaminación es elevada.

El uso de una mascarilla N95 ayuda a filtrar entre el 90 % y el 95 % de las partículas presentes en el humo. Los respiradores con filtros especializados ofrecen una protección aún mayor.

Si durante la exposición aparecen síntomas como dificultad para respirar, silbidos en el pecho o sensación de falta de aire, es importante ingresar de inmediato a un lugar con aire limpio y, si los síntomas persisten, buscar atención médica.

Cómo mejorar la calidad del aire dentro de casa

Los especialistas aconsejan mantener cerradas puertas y ventanas cuando el humo afecte la zona.

Si la vivienda cuenta con aire acondicionado, se recomienda configurarlo para que recircule el aire interior y evitar que ingrese aire del exterior. También es útil sellar rendijas debajo de las puertas y otras aberturas por donde pueda filtrarse el humo.

Otra medida eficaz es instalar un filtro de alta eficiencia MERV 13 en el sistema de climatización, siempre que sea compatible con el equipo.

Además, el uso de un purificador de aire portátil puede ayudar a reducir la concentración de partículas contaminantes, especialmente si se coloca en la habitación donde las personas pasan la mayor parte del tiempo.

Los especialistas coinciden en que estas medidas pueden reducir significativamente la exposición al humo de los incendios forestales y disminuir los riesgos para la salud, sobre todo entre las personas más vulnerables.