Nominado de Trump defiende ampliar controles privados en aeropuertos

Un parche de un trabajador de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se exhibe en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, el 24 de marzo de 2026, en Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), David Cummins, defendió este jueves la expansión del programa que permite a empresas privadas realizar controles de seguridad en aeropuertos, al asegurar que la medida es "a favor de los trabajadores" y que protegerá a los empleados de la agencia.

Defensa del programa

El nominado compareció ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, donde buscó disipar las preocupaciones sobre una posible privatización de las labores de seguridad aeroportuaria. Cummins, exvicepresidente sénior de la contratista gubernamental Serco, afirmó que, de ser confirmado, su prioridad será respaldar a los cerca de 60,000 empleados de la TSA.

"Los retos que tenemos por delante son importantes", declaró Cummins. "Pero las oportunidades para transformar la TSA en vísperas de su 25.º aniversario son aún mayores".

Según explicó, su primera acción al frente de la agencia sería visitar aeropuertos para reunirse con los agentes de primera línea y garantizarles que hará "todo lo que esté a mi alcance para protegerlos y apoyarlos en el futuro".

La Associated Press (AP) recuerda que la TSA fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para unificar los controles de seguridad en los aeropuertos. Sin embargo, un programa posterior permite que algunos aeropuertos contraten empresas privadas para realizar esas funciones bajo la supervisión de la agencia federal.

Demócratas y el sindicato que representa a los trabajadores de la TSA han advertido que ampliar el llamado Programa de Colaboración para el Control de Seguridad podría debilitar el papel de la agencia y afectar a sus empleados.

Preocupaciones y respuestas

Cummins rechazó esas críticas y sostuvo que el modelo beneficia a los trabajadores, al recordar que los empleados de aeropuertos con operadores privados continuaron recibiendo sus salarios durante anteriores cierres del gobierno federal.

"Algunos dirán que el SPP se trata únicamente de privatización y que es anti-trabajadores", dijo Cummins. "Yo sostengo que, de hecho, es pro-trabajadores pagar a los empleados, como hicieron los aeropuertos del SPP durante los últimos cierres".

También aseguró que los actuales empleados de la TSA tendrán el "derecho de preferencia" para ocupar puestos en los aeropuertos que adopten el programa privado. "Según nuestra experiencia, todos aceptan los puestos y se quedan allí", afirmó.

De acuerdo con AP, Cummins respaldó además la legislación bipartidista Keep America Flying, que busca garantizar el pago de salarios a los trabajadores de la TSA durante futuros cierres del gobierno.

Durante la audiencia, también fue consultado sobre la posibilidad de retirar agentes federales de algunos aeropuertos ubicados en las llamadas "ciudades santuario", una medida planteada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Cummins respondió que no ha sido informado sobre ningún plan inmediato para ejecutar esa política, aunque reconoció que las disputas políticas pueden afectar la seguridad aérea.

"Lo que diría es que nos encontramos en un entorno muy politizado. Todos debemos reconocer que la seguridad aérea se ve perjudicada con frecuencia por la política", señaló. Agregó que informaría al Congreso si alguna directriz de ese tipo llegara a poner en riesgo las operaciones de la TSA.