La policía de Nueva York despide al inspector acusado de agredir sexualmente a una subordinada

Jeremy Scheublin, el inspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acusado de intento de violación y otros delitos. ( FUENTE EXTERNA )

Fue despedido este jueves el inspector del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que ha sido acusado de intento de violación y abuso sexual contra una oficial bajo su mando, informó el periódico New York Post.

Jeremy Scheublin, de 45 años, fue suspendido a principios de julio y posteriormente destituido tras ser acusado formalmente. No obstante, debido a que acumula más de 20 años de servicio en el NYPD, podrá conservar su pensión si es declarado no culpable de los cargos que enfrenta en el Tribunal Penal del Bronx.

El inspector se declaró inocente de los cargos de intento de violación y abuso sexual en primer grado. Su abogado, Oliver Storch, sostiene que la denunciante inventó las acusaciones con el objetivo de obtener una compensación económica.

Contenido de la demanda

La demanda contra Scheublin fue presentada la semana pasada después de que una oficial bajo su mando lo acusara de agresión sexual en su comisaría número 46.

Según la denuncia, el inspector la manoseó de manera violenta mientras le decía: "No sé si besarte o estrangularte". Posteriormente, presuntamente la obligó a subirse a un sofá, donde la besó y le expresó: "Quiero tener hijos mestizos contigo".

De acuerdo con el expediente judicial, el incidente terminó cuando la oficial logró patear a Scheublin en la ingle.

Las acusaciones dieron lugar a una investigación interna del NYPD, que posteriormente remitió el caso a la Fiscalía del Distrito de El Bronx durante 2025.

Scheublin ingresó al Departamento de Policía de Nueva York en 2002, por lo que supera el mínimo de 20 años de servicio requerido para acceder a una pensión completa.

Su destitución se produjo en virtud de una ley del estado de Nueva York que permite a los agentes del NYPD con al menos 20 años de servicio conservar sus beneficios de retiro, incluso si son despedidos. Sin embargo, esa misma legislación establece que perderán el derecho a la pensión si son condenados por un delito grave.

De acuerdo con los registros judiciales, Scheublin deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de octubre.