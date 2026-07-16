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Donald Trump
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Trump hablará a EE. UU. este jueves sobre la "integridad de nuestras elecciones"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la importancia de que los estadounidenses vean el discurso de Trump

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    Trump hablará a EE. UU. este jueves sobre la integridad de nuestras elecciones
    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump dará un mensaje en horario estelar el jueves por la noche centrado en la integridad de las elecciones estadounidenses, informó la Casa Blanca.

    "El presidente Trump pronunciará un importante discurso a la nación sobre la protección de la integridad de nuestras elecciones, y alentamos a todos los estadounidenses a que lo vean", dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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