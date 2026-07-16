Queda en libertad el Jugador dominicano de béisbol universitario detenido por el ICE en NY

Johan Sandoval Rodríguez, el jugador de béisbol universitario de origen dominicano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue puesto en libertad bajo fianza la noche del miércoles 15 de julio, según informó el medio Savannah Morning News.

Sandoval Rodríguez, estudiante de la Universidad Estatal de Savannah (Savannah State University), fue detenido por agentes del ICE el 3 de julio cuando salía de su casa en Nueva York, según declaró Adriana Wade, quien se identificó como su novia.

Los registros del ICE señalan que Sandoval fue recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Buffalo, en Batavia, Nueva York.

De acuerdo con Wade, Sandoval está "muy bien" y está "muy contento de estar de vuelta".

Causa de la detención

El medio, citando una campaña de GoFundMe, indicó que el joven dominicano fue detenido debido a problemas relacionados con su estatus de estudiante F-1.

De acuerdo con las declaraciones de su abogado, la visa de estudiante de Sandoval dejó de ser válida debido a un problema con la transferencia de la documentación migratoria entre Bryant & Stratton College, donde el joven inició sus estudios en 2022, y Savannah State University (SSU), institución a la que se trasladó posteriormente con una beca completa.

La liberación del joven dominicano se da después de que la semana pasada la universidad de Savannah emitiera un nuevo formulario I-20, documento que certifica la elegibilidad de un estudiante extranjero para mantener su estatus migratorio.

Antes de su arresto, Sandoval cursaba la carrera de Administración de Empresas en Savannah State, estaba inscrito como estudiante de tiempo completo y disputó todos los partidos de la temporada con los Tigers. Además, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de Estrellas de la HBCU este verano.