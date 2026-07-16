Muertes en operativos de ICE reavivan el debate sobre política migratoria

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) enfrenta una nueva ola de escrutinio luego de que tres personas murieran en incidentes relacionados con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de una semana, una situación que representa la primera gran prueba para el secretario de la agencia, Markwayne Mullin.

Mullin asumió el cargo tras la destitución de Kristi Noem con la promesa de reducir la exposición mediática del DHS y mantener un perfil más discreto mientras ejecutaba la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, los recientes incidentes han devuelto al departamento al centro del debate político y público, obligando al funcionario a equilibrar las exigencias de la Casa Blanca con las presiones del Congreso y las críticas por el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias.

"Cuando asumió el cargo dijo que su objetivo era sacar al departamento de las portadas de los periódicos. Pues ahora está de nuevo en primera plana", afirmó el representante demócrata Seth Magaziner durante una intervención en la Cámara de Representantes.

Un cambio de estilo respecto a Kristi Noem

Exsenador por Oklahoma, Mullin fue designado para dirigir el DHS tras la salida de Noem, quien fue destituida luego de dos tiroteos mortales protagonizados por agentes federales de inmigración contra manifestantes en Minneapolis.

Durante su gestión, Noem adoptó una estrategia de alto perfil, participando personalmente en operativos migratorios y defendiendo públicamente las actuaciones de los agentes federales.

Mullin optó por un enfoque diferente. En lugar de centrar sus primeras apariciones públicas en la aplicación de las leyes migratorias, visitó Carolina del Norte para supervisar las labores de recuperación tras un huracán y evitó acompañar a los agentes en redadas.

Bajo su dirección, la administración también redujo los grandes operativos migratorios en ciudades estadounidenses, privilegiando acciones menos visibles y alejadas de la atención mediática. Además, el ICE comenzó a retirarse de un plan para utilizar almacenes como centros de detención para migrantes.

No obstante, las detenciones continuaron. A finales de junio, el ICE arrestó a unas 10,000 personas en un período de cinco días, un promedio cercano a 2,000 detenciones diarias, mientras la administración endurecía también algunas vías legales de inmigración.

Trump ha elogiado públicamente la gestión de Mullin, calificándolo como un secretario "increíble" y destacando que renunciara a su escaño en el Senado para asumir el liderazgo del DHS.

Tres muertes reavivan las críticas

La situación cambió drásticamente durante la última semana.

Dos personas murieron tras ser baleadas por agentes del ICE durante operativos realizados en Houston y Maine, mientras que un tercer hombre falleció en Florida al sufrir un accidente de tránsito cuando intentaba huir de oficiales de inmigración.

Hasta el momento, Mullin no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los casos. El DHS únicamente ha emitido comunicados breves tras cada incidente.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el secretario ha mantenido conversaciones privadas con legisladores, incluidos los dos senadores por Maine, para informarles sobre las investigaciones.

Tras el segundo tiroteo ocurrido en ese estado, el ICE ordenó suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de personas mientras se desplazaban en vehículos.

Trump rechaza la suspensión

La decisión provocó críticas entre figuras conservadoras, quienes la calificaron como una concesión a la presión política.

Un día después, Trump publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió los controles vehiculares como una de las herramientas "más importantes y eficaces" del ICE para combatir el crimen y aseguró que no debían abandonarse.

Posteriormente, Mullin compartió el mensaje del presidente y afirmó que quienes permanezcan ilegalmente en el país serán "arrestados y deportados dondequiera que estén", añadiendo que él y Trump están "en la misma página".

Hasta ahora no ha quedado claro si la suspensión de los controles vehiculares continúa vigente.

Presiones desde ambos partidos

Analistas consideran que Mullin enfrenta el reto de mantener una imagen menos confrontativa sin alejarse de la política migratoria de la administración Trump.

El exfuncionario de Seguridad Nacional Tom Warrick señaló que el desafío consiste en cumplir con las metas de deportación fijadas por la Casa Blanca sin deteriorar la confianza pública en las agencias federales.

Mientras tanto, legisladores demócratas sostienen que el cambio de liderazgo no ha significado modificaciones sustanciales en las prácticas del ICE.

El congresista Joaquín Castro afirmó que Mullin tiene la capacidad de imponer mayores controles sobre la agencia, pero cuestionó si cuenta con el respaldo de la Casa Blanca para hacerlo.

En contraste, legisladores republicanos defendieron la gestión del secretario. El representante Andrew Garbarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aseguró que Mullin ha cumplido su promesa de mejorar el ambiente dentro del DHS y reconoció que nadie desea que el ICE vuelva a estar en el centro de la controversia.