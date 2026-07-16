Nueva norma de EE. UU. sobre visas busca frenar a los "estudiantes eternos"

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este jueves una nueva normativa que limita el tiempo de permanencia legal de estudiantes extranjeros y periodistas, en una medida que endurece la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Según explicó el secretario del DHS, Markwayne Mullin, en un documento federal, durante años algunos estudiantes extranjeros han sido admitidos en Estados Unidos por tiempo indefinido, lo que, según el Gobierno, ha permitido que algunos abusen del sistema migratorio al inscribirse de manera sucesiva en distintos programas académicos para evitar abandonar el país.

Con la nueva normativa, los estudiantes no inmigrantes con visas F y los participantes de programas de intercambio con visas J serán admitidos por la duración de su programa específico, con un límite máximo de cuatro años de permanencia.

"Al implementar límites claros y finitos a estos visados, Estados Unidos está recuperando su capacidad para examinar, evaluar y monitorizar adecuadamente a las personas dentro de nuestras fronteras. Esta última norma garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan centrados en su propósito principal: completar sus estudios y regresar a casa", afirmó Mullin.

Prórrogas obligatorias

En el documento del DHS, explican que los titulares de visado F y J que requieran un tiempo adicional para completar un programa académico deben solicitar formalmente una Extensión de Estancia (EOS) directamente a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).

Con esto, la supervisión será trasladada a las autoridades federales y somete a los solicitantes a una verificación biométrica, verificaciones de antecedentes y crímenes de fraude.

El informe también revela que el tiempo permitido para que los estudiantes F-1 se preparen para la salida de los Estados Unidos, se cambien de escuela o cambien de estatus tras graduarse se reduce de 60 días a 30 días.

Estudiante de béisbol dominicano

Esta nueva normativa sale a relucir luego de que el pasado viernes 3 de julio, un estudiante dominicano fue detenido por las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operativo realizado en Clifton Park, Nueva York, por presuntas irregularidades relacionadas con su visa de estudiante.

El jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval, estudiante de la Universidad Estatal de Savannah, iba saliendo en la residencia de su novia, rumbo al gimnasio cuando fue interceptado por agentes federales.

Según el portal The Current GA, Sandoval ingresó legalmente a Estados Unidos en 2022 con una visa de estudiante, pero presuntamente dejó de cumplir con los requisitos de ese estatus migratorio, por lo que su visa fue cancelada en abril de 2025.

De acuerdo con las declaraciones de su abogado, la visa de estudiante de Sandoval dejó de ser válida debido a un problema con la transferencia de la documentación migratoria entre Bryant & Stratton College, donde el joven inició sus estudios en 2022, y Savannah State University (SSU), institución a la que se trasladó posteriormente con una beca completa.

Antes de su arresto, Sandoval cursaba la carrera de Administración de Empresas en Savannah State, estaba inscrito como estudiante de tiempo completo y disputó todos los partidos de la temporada con los Tigers. Además, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de Estrellas de la HBCU este verano.