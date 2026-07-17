Brote de legionelosis en Nueva York deja su primera víctima mortal

La enfermedad del legionario, es un tipo de neumonía causada por la bacteria legionela, que crece en agua tibia y estancada. ( FUENTE EXTERNA )

El brote de legionelosis que afecta al Upper East Side, en Manhattan, cobró su primera víctima fatal, mientras las autoridades sanitarias continúan los esfuerzos para contener el foco de contagio y elevaron a 67 los casos confirmados.

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dr. Alister F. Martin, confirmó el fallecimiento este viernes, según informó ABC7.

"Lamento informar que una persona ha fallecido a causa del brote comunitario de legionelosis en el Upper East Side", declaró. "Expreso mis más sentidas condolencias a sus seres queridos y, por respeto a su privacidad, no divulgaremos más información sobre la persona fallecida".

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, quien representa al Upper East Side, también lamentó el deceso.

"Esta noticia es desgarradora, y mis pensamientos están con los seres queridos de la persona fallecida durante este momento tan difícil. A medida que este brote continúa afectando a nuestra comunidad, debemos mantenernos enfocados en la salud y la seguridad de nuestros vecinos".

Según las autoridades, hasta las 9:00 de la noche del jueves se habían confirmado 67 casos de la enfermedad del legionario, de los cuales 12 pacientes permanecían hospitalizados.

El fallecimiento ocurre pocos días después de que la ciudad informara sobre decenas de nuevos resultados positivos de la bacteria Legionella asociados a torres de refrigeración ubicadas en el Upper East Side.

Medidas anunciadas

Como parte de las medidas para contener el brote, las autoridades han ordenado a 76 edificios limpiar y desinfectar sus torres de refrigeración.

El Departamento de Salud exhortó a cualquier persona que presente síntomas similares a los de una neumonía, como fiebre, tos, dificultad para respirar o dolor muscular, a buscar atención médica de inmediato.