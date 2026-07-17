Informe revela que columnas del edificio colapsado en Manhattan no fueron reforzadas

Las columnas que cedieron en el interior del rascacielos en construcción donde ocurrió un derrumbe parcial en Midtown Manhattan no habrían sido reforzadas como exigían los planos estructurales aprobados por la ciudad, según un informe divulgado esta semana.

Detalles del colapso

De acuerdo con Gothamist, la firma GACE Consulting Engineers, encargada del diseño estructural de la renovación del edificio ubicado en 235 E. 42nd St., especificó en los planos la instalación de placas de acero adicionales para reforzar dos columnas de soporte que finalmente se doblaron.

Según informó Daily News, el ingeniero jefe de la firma, Chris Behan, afirmó que esos refuerzos nunca fueron instalados en tres niveles del edificio, incluida la planta 21, donde se originó el colapso parcial.

"El refuerzo desde el piso 19 hasta la parte superior del piso 21, que habría aumentado significativamente la resistencia de las columnas, nunca se instaló", declaró Behan a Gothamist. "La estructura no se reforzó según lo exigía el diseño de GACE".

Según informó The New York Times, las placas de acero estaban destinadas a soportar el peso adicional de los 15 pisos residenciales que se construyen sobre la antigua estructura de oficinas.

Reacciones oficiales

El inmueble, que anteriormente albergó oficinas de Pfizer, está siendo transformado en un complejo residencial de lujo con 1,602 apartamentos, en lo que se considera la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de Nueva York.

No obstante, el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (DOB) advirtió que aún es prematuro concluir que la ausencia de los refuerzos fue la única causa del incidente.

"Nuestra investigación sobre el fallo estructural en el número 235 de la calle 42 Este continúa en curso, y aún no hemos determinado qué factores provocaron el incidente", indicó un portavoz de la agencia.

La empresa desarrolladora MetroLoft no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Sin embargo, horas después del incidente ocurrido el 7 de julio, su fundador y director gerente, Nathan Berman, atribuyó el colapso a la falla de dos columnas.

"Fue un accidente fortuito; algo ocurrió con estas dos columnas específicas que no estaban reforzadas o no lo estaban lo suficiente, y cedieron. Eso es todo. No hay misterio ni magia", declaró a The Real Deal.

El colapso provocó el hundimiento de los pisos comprendidos entre los niveles 21 y 26 del edificio de 37 plantas, obligando a las autoridades a evacuar el inmueble y al menos otros nueve edificios cercanos por temor a un derrumbe mayor.

Medidas de seguridad

No se reportaron personas heridas. Tras el incidente, los bomberos cerraron varias calles del área mientras los equipos de emergencia estabilizaban la estructura.

El comisionado del DOB, Ahmed Tigani, informó el 10 de julio que el contratista trabaja de forma ininterrumpida para reforzar el edificio mediante apuntalamiento estructural.

Hasta este viernes, la calle 43, entre la Segunda y la Tercera Avenida, permanecía cerrada mientras continuaban las labores de estabilización y la investigación oficial sobre las causas del derrumbe.