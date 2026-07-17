Una adolescente de 15 años vinculada al asesinato de cinco familiares junto a su novio en Illinois

Las víctimas de la serie de asesinatos atribuidos a dos adolescentes en Illinois. ( FUENTE EXTERNA )

Dos adolescentes, una joven de 15 años y su novio de 16, fueron acusados por las autoridades de participar en el asesinato de cinco integrantes de una misma familia en una serie de ataques ocurridos en East St. Louis, Illinois.

El caso ha conmocionado a Estados Unidos por la cantidad de víctimas, la violencia de los hechos y porque una de las sospechosas está emparentada con los fallecidos.

El joven, identificado como Ja'ymier Davis, enfrenta cargos como adulto por cinco cargos de asesinato en primer grado, dos de intento de asesinato, dos de agresión agravada, desmembramiento de un cadáver, robo agravado de vehículo y uso ilegal de un arma robada.

La adolescente de 15 años, cuya identidad permanece reservada por ser menor de edad, enfrenta inicialmente un proceso en la jurisdicción juvenil, aunque la Fiscalía solicitó que también sea juzgada como adulta.

Davis permanece tras las rejas como adulto. Su novia está bajo custodia del Tribunal de Menores.

Cinco familiares muertos y dos sobrevivientes

Las víctimas mortales fueron identificadas por la Policía Estatal de Illinois como:

Patricia A. May , de 74 años.

, de 74 años. Cherie L. May , de 49 años.

, de 49 años. Devin D. May, de 24 años.

D. May, de 24 años. Shania W. Thompson, de 25 años.

Quentin L. Thompson, de 21 años.

Además, otras dos personas de la familia sobrevivieron al ataque con heridas de bala. Los investigadores sostienen que los homicidios ocurrieron en tres lugares distintos de East St. Louis y que se trató de un ataque dirigido contra miembros de la misma familia.

Los documentos judiciales revelan nuevos detalles

Durante la audiencia de presentación de cargos, la Fiscalía expuso elementos que coinciden con la información difundida en los documentos judiciales.

Según los fiscales, Patricia May habría recibido un disparo en la cabeza, tras su muerte, uno de los acusados le amputó un pulgar, que posteriormente fue encontrado dentro del vehículo utilizado por los sospechosos. Los investigadores sostienen que el dedo fue utilizado para intentar desbloquear su teléfono celular.

Cherie May habría sido asesinada días antes que el resto de las víctimas y su cuerpo fue hallado detrás de un contenedor de basura en un complejo de viviendas públicas.

Los ataques posteriores dejaron muertos a Devin May, Shania Thompson y Quentin Thompson.

La fiscalía sostiene que Devin y Patricia May fueron asesinados después de presentarse al apartamento de Cherie cuando no pudieron contactarla. Devin subió al apartamento y allí fue sorprendido por Davis y su novia. El adolescente le disparó fatalmente en la cabeza.

La novia de Davis, según la fiscalía, salió y atrajo a Patricia, que se encontraba afuera en el auto, hasta el apartamento, donde también recibió un disparo de parte de Davis.

Los fiscales compartieron mensajes de Instagram de Davis y su novia. En uno de los mensajes, la novia dice: "Cariño, voy a perder a toda mi familia por ti".

El posible móvil aún bajo investigación

Las autoridades no han anunciado un motivo oficial. Sin embargo, familiares de la adolescente declararon a medios estadounidenses que existían conflictos por su comportamiento y por la relación sentimental que mantenía con Davis.

Su padre aseguró que la joven había abandonado el hogar en varias ocasiones, había sustraído un arma de fuego perteneciente a su madre y que anteriormente habían advertido sobre problemas de conducta. También afirmó que el arma utilizada en los crímenes habría sido robada de una caja de seguridad de la vivienda familiar.

La investigación continúa

La Policía Estatal de Illinois informó que los dos adolescentes fueron detenidos tras una persecución que terminó en un parque estatal. Los investigadores sostienen que no existe una amenaza adicional para la comunidad, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido.