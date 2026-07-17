Gobierno Trump debilita aún más protección de especies en peligro de extinción en EE. UU.

La administración Trump finalizó el viernes dos nuevos cambios que reducen aún más el alcance de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA), que protege por ejemplo al oso grizzly de Alaska o al águila calva, ave rapaz símbolo del país.

Cambios en la ley

El primero de estos cambios deroga la norma que aplica por defecto las disposiciones de la ESA a las especies incluidas en la lista de "amenazadas".

El segundo permite al gobierno tener en cuenta los imperativos económicos y la seguridad nacional cuando decide si una zona puede ser designada como "hábitat crítico" para estas especies amenazadas.

"Durante demasiado tiempo, la Ley de Especies en Peligro de Extinción fue instrumentalizada para bloquear casi todos los proyectos en Estados Unidos, lo que hace subir los costos para las familias, debilita nuestra competitividad y deteriora nuestra seguridad nacional", sostuvo el secretario del Interior Doug Burgum, responsable de la gestión de las tierras federales.

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Esta decisión se produce una semana después de otra medida adoptada para restringir la definición jurídica del término "daño", incluido en esta ley.

Los defensores del medio ambiente temen que ello facilite la destrucción de hábitats naturales hasta ahora protegidos.

Reacciones y demandas

Han anunciado que presentarán una nueva demanda ante los tribunales.

Noah Greenwald, del Center for Biological Diversity, dijo que este es un nuevo ejemplo de "la complacencia de la administración hacia la industria" en detrimento del medio ambiente.

En 2023, el Departamento del Interior bajo la administración de Biden atribuyó a esta ley el haber salvado a cientos de especies de la desaparición durante los últimos cincuenta años.