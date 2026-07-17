Administración Trump evalúa exigir fianzas de hasta US$100,000 a solicitantes de residencia permanente

Una persona muestra una tarjeta de residencia o "green card" sobre unas banderas estadounidenses. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente Donald Trump estudia imponer una fianza de hasta US$100,000 a algunos extranjeros que soliciten la residencia permanente (green card) desde consulados estadounidenses en el extranjero, como parte de una nueva iniciativa para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente por sí mismos.

Según informó The Wall Street Journal, funcionarios del Departamento de Estado analizan la posibilidad de exigir este depósito a determinados solicitantes, aunque el monto podría variar dependiendo de cada caso.

De implementarse la medida, quienes obtengan la residencia permanente recuperarían el dinero una vez se conviertan en ciudadanos estadounidenses, un proceso que generalmente toma al menos cinco años. La fianza también podría ser cubierta por familiares del solicitante.

"El presidente Trump ha dejado claro que quienes deseen inmigrar a Estados Unidos deben ser financieramente autosuficientes", declaró al diario el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien confirmó que la administración explora mecanismos legales para aplicar este requisito.

Propuesta de fianza

La propuesta ampliaría un programa piloto vigente desde agosto de 2025 para algunas visas de turismo. Inicialmente, ciudadanos de Malawi y Zambia debían depositar una fianza reembolsable de hasta US$15,000, que perdían si permanecían en Estados Unidos más tiempo del autorizado o solicitaban un cambio de estatus migratorio, como asilo.

Desde entonces, el programa se ha extendido a 50 países, más de la mitad ubicados en África.

La iniciativa ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los inmigrantes. Sharvari Dalal-Dheini, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), afirmó que la medida crearía un sistema en el que solo quienes tengan suficientes recursos económicos podrán inmigrar legalmente.

"El objetivo de estas fianzas parece ser excluir a cierto tipo de inmigrantes. Solo los más ricos podrán visitar el país, reunirse con sus familias o buscar una mejor oportunidad de vida", sostuvo.

Carga pública

La información se conoció pocas horas después de que la administración Trump anunciara el restablecimiento de la denominada regla de carga pública, una política que permite negar la residencia permanente a personas que dependan o puedan depender de beneficios públicos como cupones de alimentos, Medicaid o subsidios de vivienda.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia económica de los inmigrantes, proteger los recursos públicos y eliminar políticas que, según la administración, fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses.

La regla de carga pública fue implementada por primera vez en febrero de 2020 durante el primer mandato de Trump, pero fue eliminada posteriormente por la administración del expresidente Joe Biden.