Recuperan otro cuerpo tras naufragio en San Francisco; dos personas siguen desaparecidas

Captura de pantalla de las autoridades de California mientras socorren una embarcación hundida. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades recuperaron el cuerpo de una mujer que permanecía desaparecida tras el hundimiento de una embarcación en la bahía de San Francisco, mientras continúa la búsqueda de otras dos personas que aún no han sido localizadas, informó la agencia Associated Press (AP).

Detalles del accidente

La fallecida fue identificada como Tondra Madruga, de 58 años, también conocida como Tondra Miller, según confirmó el médico forense de San Francisco.

Su cuerpo fue recuperado el jueves por una unidad marítima de la policía, dos días después del naufragio del Volare, una lancha con camarote de 15 metros de eslora que se hundió con 20 personas a bordo tras ser golpeada por una ola y volcar.

De acuerdo con AP, el grupo navegaba para esparcir las cenizas de un ser querido cuando ocurrió la tragedia.

"Nuestra familia está desconsolada por la pérdida de nuestra querida madre, hija, hermana y tía, Tondra Madruga", publicó en Facebook su familiar Quin Madruga. "Nuestros corazones están con todas las familias afectadas y agradecemos sinceramente su amabilidad y comprensión".

En el accidente también murió Clifford Boisa, quien falleció poco después de ser rescatado de las frías aguas de la bahía. Aunque la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió las labores de búsqueda el miércoles por la noche, la policía mantiene el operativo para localizar a los dos desaparecidos.

Búsqueda y rescate

Ralph Boisa explicó que familiares y amigos cercanos participaban en una ceremonia para honrar la memoria de su hija, fallecida hace más de una década. Señaló que las personas que siguen desaparecidas son su hermana, Carol Boisa, y Jackie, esposa de Clifford Boisa.

Según la policía, el cuerpo de Madruga fue hallado cerca de Treasure Island, una antigua base naval, luego de que un navegante alertara sobre el hallazgo.

La bahía de San Francisco es conocida por sus fuertes corrientes, lo que complicó las labores de rescate. AP informó que la Guardia Costera rastreó más de 800 millas cuadradas (más de 2,000 kilómetros cuadrados), un área equivalente a aproximadamente la mitad del estado de Rhode Island.

Las autoridades creen que la embarcación permanece en el lecho marino rocoso a unos 36 metros (120 pies) de profundidad. Una vez sea localizada, evaluarán si es posible recuperarla de forma segura.