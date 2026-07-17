Utah revoca licencia al internado donde Paris Hilton denunció abusos

Paris Hilton frente a la escuela Provo Cayon, donde afirma haber sufrido de abusos durante su adolescencia. ( FUENTE EXTERNA )

El estado de Utah revocó la licencia del internado Provo Canyon School, donde la empresaria y celebridad Paris Hilton asegura que sufrió abusos durante su adolescencia, en una decisión que representa un nuevo avance en su campaña para reformar la llamada industria de los centros residenciales para menores.

La revocación, anunciada el viernes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, afecta al campus de Provo y se basa en múltiples violaciones detectadas durante 2026, entre ellas no proteger a un menor de posibles daños o actos de violencia y emplear prácticas calificadas como "crueles e innecesarias" contra un adolescente, informó la agencia Associated Press (AP).

"Ningún niño debería resultar perjudicado en un programa destinado a protegerlo; en particular, en programas que requieren la autorización del estado para funcionar", declaró Shannon Thoman-Black, directora de la división de licencias y verificación de antecedentes del departamento.

Reacción de Paris Hilton

La decisión llega apenas semanas después de que las autoridades también revocaran la licencia del otro campus de Provo Canyon School en Utah por incumplimientos relacionados con la seguridad y la atención de los residentes.

Según AP, el centro, que atiende a jóvenes de entre 12 y 18 años con tratamientos psiquiátricos residenciales, deberá cesar sus operaciones en el campus de Provo antes del 15 de agosto. Mientras tanto, será inspeccionado al menos una vez por semana por las autoridades estatales.

Hilton, quien permaneció casi un año en la institución a finales de la década de 1990, celebró la decisión.

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"Este horrible capítulo de abuso, negligencia y trauma finalmente ha llegado a su fin", expresó en un comunicado.

La empresaria ha denunciado que durante su estancia fue golpeada por miembros del personal, vigilada mientras se duchaba, medicada con pastillas cuya naturaleza desconocía y sometida a aislamiento sin ropa.

"Hoy significa que ningún niño tendrá que volver a sufrir lo que sufrimos en la escuela Provo Canyon", afirmó.

La escuela dispone de 15 días para solicitar una audiencia y apelar la revocación de su licencia.

Por su parte, Staci Bradley, directora de desarrollo empresarial del centro, indicó que la institución no está de acuerdo con la decisión estatal y que evalúa todas las opciones legales y administrativas disponibles, incluido el proceso de apelación.

De acuerdo con AP, Hilton ha comparecido ante el Congreso y diversas legislaturas estatales para promover leyes de protección a menores en centros residenciales. Sus testimonios han contribuido a la aprobación de reformas en Utah y en otros 15 estados.

En junio, la empresaria regresó a Provo Canyon School para respaldar a dos familias que demandaron al centro por presuntos abusos contra sus hijos.

La administración actual de la escuela ha señalado que no puede pronunciarse sobre los hechos denunciados por Hilton, ya que ocurrieron antes del cambio de propietarios del establecimiento.