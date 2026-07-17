Concejo Municipal de NY aprueba aumento salarial para altos funcionarios; Mamdani lo rechaza

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

Los miembros del Concejo Municipal de Nueva York aprobaron durante una votación celebrada el jueves un aumento salarial del 18.2 % para altos funcionarios de la ciudad, incluido el alcalde Zohran Mamdani, quien afirmó que no aceptará el incremento.

"No he tocado ninguna puerta en la ciudad de Nueva York donde me dijeran que su preocupación es que el alcalde gana muy poco", comentó Mamdani sobre su decisión durante una rueda de prensa celebrada la mañana del jueves.

El socialista, que asumió la alcaldía en enero pasado, agregó que preferiría que ese dinero fuera a parar a "los bolsillos de quienes pasan dificultades en la ciudad", informó el Diario NY.

El incremento, aprobado con 42 votos a favor y seis en contra, elevaría el salario de Mamdani de 258,750 a 305,800 dólares anuales.

La medida también aumentaría el salario de la presidenta del Concejo Municipal de 164,500 a 194,400 dólares anuales, y el de los concejales de 148,500 a 175,500 dólares. Asimismo, contempla incrementos para el contralor municipal (comptroller), el defensor del pueblo (public advocate), los presidentes de los distritos (borough presidents) y los fiscales de distrito.

La presidenta del Concejo, Julie Manin, se abstuvo de votar y, al igual que Mamdani, dijo que no aceptará el aumento.

El primer aumento en una década

A pesar de la decisión de Mamdani de rechazar el incremento, el aumento salarial para los miembros del Concejo Municipal y otros funcionarios electos de la ciudad sería el primero que reciben desde 2016.

La medida se basa en la recomendación de la denominada Comisión Cuatrienal, convocada por Mamdani a principios de este año en cumplimiento de un requisito de la Carta Constitutiva de la Ciudad que había sido ignorado durante años.

La comisión se reunió después de que los exalcaldes Bill de Blasio y Eric Adams no la convocaran y recomendó un aumento del 18.2 %, basado en el incremento estimado del costo de vida desde 2022.

Un plan para aprobar el aumento salarial de forma acelerada a finales del año pasado fue descartado después de que los concejales se toparan con una ley local que prohíbe al órgano legislativo incrementar los salarios durante el período de transición final (lame duck period) en un año de elecciones locales.

Los cambios entrarían en vigor 45 días después de que la medida se convierta en ley e incluirían pagos retroactivos desde principios de este año.

La propuesta también obligaría al alcalde a convocar una nueva revisión salarial durante el tercer año de su mandato (2028), para que cualquier aumento aprobado entre en vigor después de las siguientes elecciones municipales (2029), cuando los funcionarios inician un nuevo mandato.

Con ello se busca evitar que los alcaldes impulsen incrementos salariales que los beneficien de manera inmediata.