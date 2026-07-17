Tribunal de apelaciones declara inconstitucional la prohibición de armas de asalto en Nueva Jersey

Un tribunal federal de apelaciones declaró este viernes inconstitucional la prohibición de armas de asalto y de cargadores con capacidad para más de 10 cartuchos vigente en Nueva Jersey, en una decisión que marca un precedente mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para evaluar este tipo de restricciones en todo el país.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito convierte a Nueva Jersey en el primer estado cuya prohibición de armas de asalto es anulada por un tribunal federal de apelaciones.

El fallo llega una semana después de que otro tribunal confirmara la constitucionalidad de una ley similar en Illinois, reportó la agencia Associated Press (AP).

La resolución amplía una sentencia emitida en julio de 2024 por un juez federal, que había declarado inconstitucional únicamente la prohibición de los rifles AR-15, pero había mantenido vigente la restricción sobre los cargadores de alta capacidad.

Reacciones oficiales

Ahora, el tribunal concluyó que tanto la prohibición de las llamadas "armas de asalto" como la limitación de los cargadores con más de 10 municiones violan la Constitución.

La fiscal general de Nueva Jersey , Jennifer Davenport , cuya oficina defendió la legislación estatal , calificó la decisión como "tan lamentable como incorrecta desde el punto de vista legal".

"Todos los demás tribunales federales de circuito que han examinado el asunto han fallado en sentido contrario. Las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad desempeñan un papel peligroso en la epidemia moderna de tiroteos masivos, y Nueva Jersey actuó de manera razonable y legal al restringirlos. Estamos considerando nuestras opciones".

Por su parte, John Commerford, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), celebró la decisión y la describió como una "victoria histórica para la NRA, la Segunda Enmienda y los estadounidenses que respetan la ley", según AP.

Implicaciones legales

El profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, Adam Winkler, consideró que el fallo resulta inusual, ya que hasta ahora los tribunales federales de apelaciones habían respaldado este tipo de prohibiciones.

"Lo que demuestra esta opinión del Tercer Circuito es que hay muy pocas leyes sobre armas que estén a salvo de ser anuladas en este momento", afirmó Winkler.

La decisión podría influir en el análisis que realizará próximamente la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si las prohibiciones estatales de rifles semiautomáticos son compatibles con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense