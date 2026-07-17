Hombre de 29 años muere tras ser baleado en el interior de un restaurante en El Bronx

Momento en el que el cuerpo es sacado del interior del local donde ocurrió el tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 29 años murió la madrugada del jueves 16 de julio tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido en el vecindario de Fordham Heights, en El Bronx, informaron las autoridades.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el hecho ocurrió alrededor de las 4:26 de la madrugada, cuando agentes del cuartel 46 respondieron a una llamada al 911 que alertaba sobre una agresión frente al edificio ubicado en el 2362 de la avenida Jerome.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima con una herida de bala en la cabeza. Personal de los servicios de emergencia acudió a la escena y confirmó su fallecimiento.

Según el Daily News, el joven fue asesinado en el sótano del restaurante M Lounge, ubicado en Jerome Ave. cerca de E. 184th St. en Fordham, durante una discusión con dos hombres.

Los agentes que acudieron al lugar lo encontraron muerto fuera del restaurante. La policía indicó que no estaba claro si había salido tambaleándose del edificio tras recibir los disparos o si sus asesinos lo habían abandonado en la acera, señala el medio.

De acuerdo con lo informado por medios locales, se trata de un joven de origen venezolano. Sin embargo, la identidad del hombre no ha sido divulgada.

Videos colgados en redes sociales muestran a una mujer, identificada como Michelle, llorando en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Los reporteros la señalan como su esposa. En su llanto la mujer pide a la víctima que se levante y lo llama Jamie.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación permanece en curso, según el NYPD.

Piden colaboración

La policía busca a las dos personas con las que la víctima discutió. Uno de los sospechosos vestía completamente de negro y llevaba gafas de sol negras, mientras que el otro vestía una camisa verde con letras blancas y tenis blancos y negros, según el reporte de Daily News.

Las autoridades solicitan la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre el caso. Los ciudadanos pueden comunicarse de forma confidencial con Crime Stoppers del NYPD llamando al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782).

También pueden enviar información a través del portal de Crime Stoppers o mediante la cuenta @NYPDTips en la red social X.