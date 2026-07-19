Dominicano enfrenta más de 10 cargos por accidente que mató a dos hombres en Nueva York

Agentes de la Policía analizaban la escena donde se impactó el conductor ebrio. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía del Distrito de Manhattan imputó formalmente al dominicano acusado de provocar la muerte de dos hombres y dejar a otras tres personas heridas mientras presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol por la avenida Amsterdam a principios de este año.

Un gran jurado de Manhattan presentó una acusación formal el miércoles 15 de julio contra Elvin Suárez, de 61 años, por el accidente ocurrido el 15 de mayo cerca de la calle West 109, según un comunicado publicado en el sitio web de la Fiscalía.

El dominicano enfrenta cinco cargos de homicidio vehicular agravado, dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado, tres cargos de agresión vehicular agravada y otros cuatro cargos relacionados con agresión y conducción bajo los efectos del alcohol por el choque que causó la muerte de Jason Negron, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35.

Otras tres víctimas sobrevivieron, pero sufrieron heridas graves. Un hombre de 44 años sufrió una fractura abierta en la pierna derecha; otro, de 36 años, sufrió fracturas en la espalda; y un hombre de 51 años, que se encontraba dentro de un vehículo estacionado, presentó lesiones en la cabeza, el cuello y el hombro.

The New York Post informó en mayo pasado, citando a una fuente del Departamento de Policía, que Suárez había dado positivo por alcohol en sangre con una tasa de 0.1, por encima del límite legal permitido para conducir, de 0.08.

Así fue el accidente

Un comunicado publicado el miércoles por la fiscalía señala que Suárez estaba ebrio y circulaba a gran velocidad hacia el norte por la avenida Amsterdam alrededor de las 6 de la tarde cuando chocó contra un vehículo estacionado sin ocupantes entre las calles 107 y 108 Oeste.\

La acusación indica que el dominicano continuó hacia el norte, cruzó la intersección de la calle West 109th, atravesó la mediana que separa el carril bici de la calzada y atropelló a cuatro peatones que se encontraban cerca, así como a un vehículo estacionado con ocupantes.

Los fiscales sostienen que el impacto lanzó a tres peatones varios metros y empujó el vehículo ocupado contra otros autos estacionados, provocando una colisión en cadena.

El vehículo de Suárez finalmente se detuvo y los transeúntes le indicaron que se tumbara en el suelo hasta que llegara la policía, agrega el comunicado.

Al llegar, los agentes encontraron a Negron atrapado bajo el vehículo de Suárez e inconsciente, mientras que Saint-Hilaire, recibía reanimación cardiopulmonar por parte de un transeúnte. Ambos hombres fueron trasladados a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

"Tres hombres resultaron gravemente heridos, y Jason Negron y Michael Saint-Hilaire, padres ejemplares, amigos leales y queridos miembros de su comunidad del Upper West Side, fallecieron", agregó.

Tras el accidente del 15 de mayo, los vecinos erigieron un altar con flores y velas en la esquina de la avenida Amsterdam y la calle 109 Oeste, donde Negron y Saint-Hilaire perdieron la vida.

Según los registros judiciales del estado de Nueva York, Suárez tiene previsto comparecer el 28 de octubre ante el juez Gregory Carro, del Tribunal Supremo de Manhattan.