Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas la tarde del sábado provocaron inundaciones repentinas en varios sectores de Nueva York y Nueva Jersey, dejando calles anegadas, vehículos atrapados y afectaciones parciales en el sistema de transporte público.

Entre 50 y 100 milímetros de lluvia cayeron sobre la ciudad en pocas horas, según reportes meteorológicos, lo que llevó a las autoridades a emitir múltiples alertas por inundaciones repentinas.

Manhattan, Brooklyn y Queens estuvieron entre las zonas más afectadas, mientras que también se reportaron incidentes en El Bronx y en la vecina ciudad de Newark, en Nueva Jersey.

A man was seen wading through waist-high water after storms brought flooding to Newark and across much of the Tri-State area. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/4rSUVsQ2sV — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Las inundaciones ocurrieron después de que la ciudad permaneciera durante varios días bajo el humo procedente de los incendios forestales en Canadá y en medio de un período de altas temperaturas.

Además, se produjeron apenas horas antes de que el área metropolitana de Nueva York acogiera la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Las lluvias comenzaron a intensificarse alrededor del mediodía y las alertas permanecieron vigentes durante gran parte del día y la noche. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que las inundaciones podrían provocar interrupciones en el transporte, anegamientos en sótanos y la necesidad de realizar rescates acuáticos.

Un aviso de inundación repentina para Manhattan y El Bronx permaneció vigente hasta las 11:30 de la noche del sábado.

Las autoridades instaron a la población a evitar conducir o caminar por calles inundadas, así como ingresar a edificios o sótanos anegados debido al riesgo que representa la rápida crecida del agua.

"Si vive en un apartamento en el sótano o en una vivienda propensa a inundarse, conozca sus rutas de salida y trasládese a un piso superior cuando se pronostiquen o comiencen lluvias intensas. Nunca permanezca ni regrese a un sótano inundado", recomendó el Servicio de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York a través de sus redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/iny4-7f5b8446.jpg Imagen muestra las inundaciones en Nueva York por fuertes lluvias la tarde del sábado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/iny3-8decc15a.jpg Imagen muestra las inundaciones en Nueva York por fuertes lluvias la tarde del sábado. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los daños

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron calles convertidas en ríos, automóviles parcialmente sumergidos y personas desplazándose con el agua hasta la cintura en distintos puntos de la región.

De acuerdo con ABC7 New York, algunos de los videos más impactantes fueron captados en Newark, donde un conductor tuvo que atravesar una vía completamente inundada para ponerse a salvo. También se reportaron inundaciones en Queens y en tramos de las autopistas Whitestone Expressway y Clearview Expressway, donde varios vehículos quedaron varados.

Por su parte, PIX11 informó que equipos de emergencia rescataron al menos cinco vehículos atrapados por las inundaciones en la intersección de Frelinghuysen Avenue y McClellan Avenue, en Newark. Policías y bomberos evacuaron a conductores y pasajeros tras recibir múltiples llamadas al 911, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las precipitaciones también provocaron filtraciones de agua en varias estaciones del metro de Nueva York, donde videos publicados en redes sociales mostraron agua cayendo sobre los andenes y las vías, lo que ocasionó afectaciones parciales en el servicio de algunas líneas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exhortó a los residentes a mantenerse informados sobre la evolución del clima y modificar sus planes de ser necesario. Asimismo, los funcionarios de emergencias recomendaron buscar refugio al escuchar truenos y evitar cualquier desplazamiento por zonas inundadas.

New Yorkers: the first wave of storms has passed over our city, but we're not in the clear.



Two more rounds of rain and thunderstorms are expected tonight, the first beginning around 6 p.m. and the second closer to midnight.



Please continue to exercise caution. If rainfall... https://t.co/EL0XYwbAPV — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 18, 2026