Reportan una segunda muerte por el brote de legionelosis en Nueva York

Las autoridades sanitarias de Nueva York informaron este sábado la muerte de una segunda persona a causa del brote de legionelosis registrado en el Upper East Side, mientras el descenso en los casos alimenta la esperanza de que el foco de contagio haya sido eliminado.

"Nos entristece profundamente saber que otro neoyorquino ha perdido la vida a causa de la legionelosis en el Upper East Side. Nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos en estos momentos de duelo", declaró el sábado el Dr. Alister F. Martin, comisionado de Salud de la ciudad de Nueva York.

El fallecimiento de la segunda víctima se dio a conocer apenas un día después de que se confirmara la primera muerte relacionada con el brote, que ha provocado al menos 72 casos y más de 50 hospitalizaciones.

Según informó The New York Post, unas nueve personas permanecían hospitalizadas hasta la noche del sábado.

Disminuyen los casos

Las autoridades sanitarias informaron que entre el 10 y el 17 de julio se registró un promedio de un nuevo caso diario, lo que representa un descenso con respecto a la primera semana del mes, cuando se reportaban más de ocho casos nuevos por día.

Todos los afectados por el brote se encontraban en el Upper East Side, dentro del área de exposición identificada en los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville.

"Si bien lamentamos esta pérdida, los datos también son alentadores. Nuestra estrategia enérgica de pruebas, aplicación de la ley y medidas correctivas parece haber detenido la fuente de la exposición", afirmó Martin.

La bacteria Legionella fue detectada en 76 torres de refrigeración ubicadas en el Upper East Side y en una del Upper West Side.

Como parte de la investigación, las autoridades municipales ordenaron a todos los edificios cuyas torres dieron positivo en las pruebas que limpiaran y desinfectaran sus sistemas.

Todas las medidas correctivas requeridas se completaron antes del 16 de julio.

"Seguiremos inspeccionando todas las torres de refrigeración que hayan dado positivo y exigiremos responsabilidades a cualquier propietario que no cumpla con nuestras leyes de salud pública", añadió Martin.

The Post señaló que el brote ocurre después de que las autoridades sancionaran a más de 250 torres de refrigeración en la ciudad de Nueva York por problemas relacionados con las pruebas de detección de Legionella, la bacteria que causa la enfermedad. Más de la mitad de esas torres estaban ubicadas en Manhattan.

El año pasado también se registró un brote de legionelosis en Harlem. En esa ocasión murieron cinco personas y otras 114 enfermaron.