Arrestan a médico dominicano en El Bronx por muerte de una mujer tras inyección antienvejecimiento

Fotografía del doctor Luis Rojas Cabrera compartida en el sitio web del Bereshit Lifestyle Center. ( FUENTE EXTERNA )

Un médico dominicano sin licencia para ejercer en Estados Unidos fue arrestado después de que una mujer de 27 años falleciera tras recibir un tratamiento antienvejecimiento en un centro de medicina holística de su propiedad en El Bronx, informó este lunes el Daily Mail.

De acuerdo con el medio, Luis Rojas Cabrera fue acusado de imprudencia temeraria y ejercicio no autorizado de una profesión, luego de que la Policía fuera notificada de la muerte de la mujer, quien fue trasladada de urgencia e inconsciente desde el Bereshit Lifestyle Center al NewYork-Presbyterian Allen Hospital el domingo.

El Bereshit Lifestyle Center es un centro de salud y bienestar ubicado en Riverdale, que ofrece medicina integrativa y terapias naturales con énfasis en cambios en el estilo de vida para prevenir y tratar enfermedades. El establecimiento fue fundado y es dirigido por Rojas Cabrera, según lo informado en su sitio web.

Según la Policía, a la mujer le fue administrada una "solución de terapia antienvejecimiento" y poco después sufrió una emergencia médica, por lo que el centro llamó a una ambulancia.

La policía fue alertada a la 1:10 de la tarde después de que la mujer fuera declarada muerta en el hospital. Su nombre no fue revelado de inmediato.

La autopsia determinará la causa de la muerte, tras lo cual las autoridades podrían presentar cargos más graves contra el médico.

En su sitio web, el centro afirma que ha "seleccionado cuidadosamente todos los productos" que ofrece para brindar a sus pacientes acceso a "las últimas innovaciones" y a productos destinados a promover un estilo de vida saludable.

Perfil profesional

En su perfil publicado en el sitio web del centro, Rojas Cabrera señala que proviene de una familia de profesionales de la salud y que desde muy joven asistió en la clínica de su madre en la República Dominicana.

"A los 11 años, me permitieron asistirla en diversos procedimientos médicos y de enfermería, lo que despertó en mí un gran deseo de seguir estudiando enfermería y medicina", indica.

Asimismo, asegura que obtuvo el título de médico en 1995 en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y que se graduó como cirujano en 2002 en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

El perfil también sostiene que recibió formación en distintas especialidades quirúrgicas, entre ellas cirugía de cabeza y cuello, bariátrica y laparoscópica, además de medicina alternativa, integrativa y naturopática en Israel, Francia, Puerto Rico y México.

Rojas Cabrera afirma que inició su experiencia profesional en el Centro Médico Maranatha, fundado por su madre, primero como enfermero y posteriormente como médico. También indica que fundó una clínica médica en una prisión ubicada en el kilómetro 15 de Azua.

Además, asegura que fue jefe de residentes durante su especialización en cirugía general y posteriormente jefe del área de urgencias del Hospital Salvador B. Gautier.

También afirma haber participado en la formación de más de 100 cirujanos durante sus residencias médicas en tres hospitales dominicanos y haber integrado el equipo quirúrgico del Ministerio de Salud Pública.

Como naturópata, señala que trabajó en el Centro Médico Vista del Jardín, colaboró en la formación de médicos naturópatas en la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) e impartió cursos de medicina natural, alternativa e integrativa en República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, México y Estados Unidos.

El médico también afirma haber realizado más de 6,000 cirugías, entre ellas de tiroides, abdominales, bariátricas, oncológicas y de cabeza y cuello.

En su perfil se describe como "cirujano y naturópata en ejercicio en la República Dominicana y practicante de medicina alternativa y holística en Estados Unidos".

Asimismo, indica que pertenece al Colegio Médico Dominicano, al Colegio Dominicano de Cirujanos, al Consejo Superior de Medicina Natural de la República Dominicana y a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de Nueva York.

También asegura contar con certificaciones de la American Association of Drugless Practitioners (AADP) en salud holística y de la American Alternative Medical Association (AAMA) en medicina alternativa.