EE. UU. recuerda a viajeros desde República Dominicana que no pueden ingresar carne de cerdo
La Embajada de EE. UU. recordó que los productos porcinos del país están actualmente prohibidos como resultado de las restricciones existentes para la peste porcina africana
La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana recordó este lunes a los viajeros que se trasladan al país norteamericano que está prohibido ingresar carne de cerdo y sus productos derivados procedentes de territorio dominicano debido a las restricciones vigentes por la peste porcina africana (PPA).
"El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha confirmado la peste porcina africana (PPA) en muestras recolectadas de cerdos en la República Dominicana a través de un programa de vigilancia cooperativa", explicó la misión diplomática en su artículo semanal "Pregúntale al cónsul".
La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y silvestres y no representa un riesgo para la salud humana. Sin embargo, se propaga con facilidad entre los animales mediante el contacto directo o a través de materiales contaminados, como equipos agrícolas o restos de carne.
Recomendaciones de la embajada
Las autoridades estadounidenses advirtieron que los viajeros podrían introducir el virus de manera involuntaria si transportan productos porcinos contaminados o si han estado en contacto con granjas.
Por ello, recomendaron declarar ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cualquier visita realizada a granjas durante un viaje internacional. Además, instaron a limpiar, desinfectar o desechar la ropa y el calzado utilizados en instalaciones con cerdos antes de ingresar a Estados Unidos.
- También aconsejaron evitar durante al menos cinco días la visita a granjas porcinas, mercados de ganado, establos de venta, zoológicos, circos, tiendas de mascotas con cerdos u otras instalaciones donde haya estos animales tras su llegada al país.
La embajada indicó que APHIS mantiene múltiples sistemas de inspección para impedir el ingreso de la enfermedad a Estados Unidos y que el CBP ha reforzado las inspecciones en los vuelos procedentes de la República Dominicana para evitar la entrada de productos prohibidos.