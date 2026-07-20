EE. UU. recuerda a viajeros desde República Dominicana que no pueden ingresar carne de cerdo

Un cerdo afectado de peste porcina africana (PPA) en una granja en Dajabón. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana recordó este lunes a los viajeros que se trasladan al país norteamericano que está prohibido ingresar carne de cerdo y sus productos derivados procedentes de territorio dominicano debido a las restricciones vigentes por la peste porcina africana (PPA).

"El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha confirmado la peste porcina africana (PPA) en muestras recolectadas de cerdos en la República Dominicana a través de un programa de vigilancia cooperativa", explicó la misión diplomática en su artículo semanal "Pregúntale al cónsul".

La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y silvestres y no representa un riesgo para la salud humana. Sin embargo, se propaga con facilidad entre los animales mediante el contacto directo o a través de materiales contaminados, como equipos agrícolas o restos de carne.

Recomendaciones de la embajada

Las autoridades estadounidenses advirtieron que los viajeros podrían introducir el virus de manera involuntaria si transportan productos porcinos contaminados o si han estado en contacto con granjas.

Por ello, recomendaron declarar ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cualquier visita realizada a granjas durante un viaje internacional. Además, instaron a limpiar, desinfectar o desechar la ropa y el calzado utilizados en instalaciones con cerdos antes de ingresar a Estados Unidos.

También aconsejaron evitar durante al menos cinco días la visita a granjas porcinas, mercados de ganado, establos de venta, zoológicos, circos, tiendas de mascotas con cerdos u otras instalaciones donde haya estos animales tras su llegada al país.

La embajada indicó que APHIS mantiene múltiples sistemas de inspección para impedir el ingreso de la enfermedad a Estados Unidos y que el CBP ha reforzado las inspecciones en los vuelos procedentes de la República Dominicana para evitar la entrada de productos prohibidos.