Haitianos abandonan Ohio por temor a deportaciones y crece preocupación por viviendas vacías

Decenas de familias haitianas han tomado la decisión de dejar la ciudad de Springfield, en Ohio, por temor a ser deportadas tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió al gobierno de Donald Trump poner el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Debido a esta migración, Springfield, una de las ciudades de Ohio con mayor concentración de inmigrantes haitianos ya enfrenta las consecuencias; esto ha comenzado a generar preocupación entre las autoridades locales por el posible aumento de viviendas abandonadas, informó Spectrum News.

Según informaron las autoridades de Estados Unidos, el TPS para los ciudadanos de Haití está vigentes hasta este próximo viernes 24 de julio.

Las viviendas abandonadas y tapiadas han sido un recordatorio para los líderes municipales de que podrían enfrentarse a otra oleada de casa vacías, algo que las autoridades locales han intentado solucionar desde hace años.

Además, los empresarios haitianos han afirmado que están perdiendo clientes y la situación económica está empeorando.

"El 80 % de la comunidad ya se ha ido", expresó un comerciante haitiano.

Medidas oficiales

Kara Van Zant, subdirectora ejecutiva del Banco de Tierras del Condado de Clark, explicó que la ciudad ha invertido importantes recursos para rehabilitar o demoler propiedades abandonadas desde la crisis inmobiliaria.

"En cuanto a los solares baldíos, sé que tenemos propiedades embargadas por impago de impuestos, una cifra que usamos con bastante frecuencia y que significa que oficialmente han sido abandonadas; se trata de unas 500 parcelas en el condado de Clark, principalmente en la ciudad de Springfield", dijo Van Zant.

De acuerdo con Spectrum News, las autoridades temen que la salida acelerada de familias haitianas provoque una nueva ola de casas vacías, lo que representaría un retroceso para los esfuerzos de revitalización urbana y elevaría los costos de recuperación de esos sectores.

"Es increíblemente caro. Solo un sitio como este costará un par de millones de dólares de principio a fin, incluyendo la remediación completa", dijo Ethan Harris, director ejecutivo del Banco de Tierras del Condado de Clark.

Más familias haitianas siguen tanteando si deben marcharse rápido, mientras que los líderes comunitarios afirman que deben planear e intentar anticipar el problema y evitar que más casa como esta queden vacías, anunció Spectrum News.