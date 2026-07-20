Identifican a mujer que murió tras tratamiento estético en clínica de médico dominicano en El Bronx

Una combinación de fotos muestra a Elizabeth Baron, fallecida tras un tratamiento estético, y el doctor dominicano, Luis Rojas Cabrera, acusado de ejercer la medicina sin licencia en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York identificaron este lunes a la mujer de 27 años que murió tras recibir una inyección antienvejecimiento en un centro de bienestar holístico propiedad del médico dominicano Luis Rojas Cabrera, quien enfrenta cargos por ejercer la medicina sin licencia en Estados Unidos.

De acuerdo con el Daily Mail, la víctima fue identificada como Elizabeth Baron, quien fue trasladada inconsciente desde el Bereshit Lifestyle Center, ubicado en Riverdale, en El Bronx, hasta el Hospital NewYork-Presbyterian Allen la tarde del domingo.

El Bereshit Lifestyle Center es un centro de salud y bienestar que ofrece medicina integrativa y terapias naturales, con énfasis en cambios en el estilo de vida para prevenir y tratar enfermedades. El establecimiento fue fundado y es dirigido por Rojas Cabrera, según la información publicada en su sitio web.

Según la Policía, a la mujer le fue administrada una "solución de terapia antienvejecimiento" y, poco después, sufrió una emergencia médica, por lo que el personal del centro llamó a una ambulancia.

La Policía fue alertada a la 1:10 de la tarde, luego de que la mujer fuera declarada muerta en el hospital.

Baron vivía en el complejo residencial de lujo Skyview on the Hudson, situado a menos de tres kilómetros de la clínica.

Cargos contra el doctor

Rojas Cabrera, de 55 años, fue arrestado horas después y acusado de poner en peligro a otra persona de manera imprudente y de ejercer una profesión sin autorización, según la Policía.

En su perfil publicado en el sitio web del centro, Rojas Cabrera afirma que proviene de una familia de profesionales de la salud y que desde muy joven asistió en la clínica de su madre en la República Dominicana.

Además, señala que se graduó de Medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en 1995 y que completó su formación como cirujano en 2002 en el Hospital Salvador B. Gautier, en Santo Domingo.

El perfil también indica que recibió formación en distintas especialidades quirúrgicas, entre ellas cirugía de cabeza y cuello, bariátrica y laparoscópica, además de medicina alternativa, integrativa y naturopática en Israel, Francia, Puerto Rico y México.

Asimismo, asegura que pertenece al Colegio Médico Dominicano, al Colegio Dominicano de Cirujanos, al Consejo Superior de Medicina Natural de la República Dominicana y a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de Nueva York.

También afirma contar con certificaciones de la American Association of Drugless Practitioners (AADP) en salud holística y de la American Alternative Medical Association (AAMA) en medicina alternativa.

Una autopsia determinará la causa de la muerte de Baron, tras lo cual las autoridades podrían presentar cargos adicionales contra Rojas Cabrera.

La Fiscalía del Distrito del Bronx confirmó a The New York Post que la comparecencia de Rojas Cabrera ante el juez aún estaba pendiente.