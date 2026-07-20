Un hombre fue detenido este lunes tras presuntamente provocar un incendio con fuegos artificiales y un líquido inflamable frente al edificio federal 26 Federal Plaza, en Foley Square, Nueva York, un hecho que generó una densa columna de humo y movilizó a numerosas unidades de emergencia.

De acuerdo con tres fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, el sospechoso, quien sería un posible activista anti-ICE y tendría antecedentes de problemas emocionales, llevó un carrito hasta la entrada del complejo federal.

En su interior transportaba fuegos artificiales, un líquido inflamable y lo que aparentaban ser varias réplicas de armas de aire comprimido, como rifles de perdigones o balines, según reportó la cadena NBC News.

Acciones de la policía

Las fuentes indicaron que el hombre fue arrestado en el lugar y que el Escuadrón Antibombas de la Policía de Nueva York inspecciona el carrito como medida de precaución, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del incidente.

Como consecuencia del suceso, una persona sufrió heridas leves y fue trasladada a un hospital, según las autoridades.

Videos difundidos en redes sociales muestran una espesa humareda saliendo del área frente al edificio, en la intersección de las calles Worth y Lafayette, mientras numerosos agentes acordonaban la zona y evaluaban la situación. En otras imágenes se observa a una persona tendida en el suelo.

Contexto del edificio

El 26 Federal Plaza es el principal complejo de oficinas federales de la ciudad de Nueva York. El edificio, de 41 plantas, alberga oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias federales.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han ofrecido, por el momento, información adicional sobre los posibles cargos que enfrentará el detenido.