La FDA investiga brotes de Cyclospora en lechuga de Taylor Farms

Varón sufre de diarrea sostiene rollo de papel higiénico en tazón de inodoro delantero. ( FUENTE EXTERNA )

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene a la lechuga distribuida por Taylor Farms como el principal foco de investigación del brote multiestatal de Cyclospora, pese a que una prueba de laboratorio que inicialmente dio positivo para el parásito resultó ser un falso positivo, informó la agencia Associated Press (AP).

Falso positivo

La FDA explicó que el resultado erróneo fue publicado el sábado en su portal oficial, pero fue corregido un día después, tras una revisión de control de calidad que confirmó que la muestra no contenía el parásito.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias insisten en que la investigación epidemiológica y el rastreo de la cadena de suministro continúan apuntando a la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México.

"La investigación de rastreo de la FDA y los datos del brote siguen apuntando a la lechuga iceberg rallada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México", declaró Donald Prater, director interino de la FDA especializado en alimentos.

Según AP, las autoridades federales y estatales comenzaron la investigación tras detectar un aumento de casos de ciclosporiasis en cinco estados, inicialmente vinculados a la lechuga servida en restaurantes Taco Bell.

El sábado, Taylor Farms retiró del mercado 25 productos de lechuga rallada y mezclas para ensaladas comercializados bajo ocho marcas distintas y distribuidos a varias cadenas de restaurantes y proveedores de alimentos en Estados Unidos.

La FDA indicó que el falso positivo provino de una prueba rápida utilizada para detectar rastros de Cyclospora. La muestra analizada pertenecía a Taylor Farms, aunque no formaba parte del lote retirado del mercado.

Tras conocer el resultado corregido, la empresa afirmó en redes sociales que "la FDA se disculpó con nosotros". Sin embargo, funcionarios de la agencia aclararon que no hubo ninguna disculpa oficial.

Cyclospora es un parásito microscópico que puede contaminar frutas y vegetales cuando entran en contacto con agua o materia fecal humana. Al ser ingerido provoca una infección intestinal caracterizada por diarrea intensa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con AP, en lo que va de 2026 se han registrado al menos 1,645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos y 141 personas han sido hospitalizadas. Las autoridades investigan actualmente cinco brotes relacionados con la enfermedad.

El comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, señaló que continúan apareciendo nuevos casos asociados al brote, incluso algunos detectados la semana pasada.

"Esto significa que es imperativo que tomemos medidas para garantizar que los productos contaminados no lleguen al mercado", explicó Diamantas.

Impacto en restaurantes

El brote también ha impactado a varias cadenas de restaurantes. Datos de la firma Placer.ai, citados por AP, muestran que Taco Bell registró una caída de 18.9 % en el flujo de clientes tras ser vinculada a la investigación, mientras que Chopt, Chipotle, Panera Bread y Cava también reportaron descensos en la afluencia de consumidores.

Los expertos explican que, en este tipo de investigaciones, no siempre es posible establecer una conexión biológica directa entre los alimentos retirados y los brotes, debido a las limitaciones de las pruebas disponibles para detectar Cyclospora.

Por ello, las autoridades también basan sus conclusiones en entrevistas a pacientes, el rastreo de alimentos consumidos y los patrones epidemiológicos.