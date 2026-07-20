Demócratas podrían definir esta semana el orden de las primarias presidenciales de 2028

Imagen de una urna electoral de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Demócrata podría dar esta semana un paso clave para definir el calendario de las primarias presidenciales de 2028, cuando el comité encargado de establecer el orden de votación analice una propuesta que posteriormente deberá ser ratificada por el Comité Nacional Demócrata (DNC), informó la agencia Associated Press (AP).

Calendario de primarias

De acuerdo con AP, el Comité de Normas y Estatutos podría votar el viernes, durante una reunión en Washington, sobre el orden en que los estados celebrarán sus primarias y asambleas partidarias, según dos personas con conocimiento del proceso que hablaron bajo condición de anonimato.

La decisión, sin embargo, no será definitiva hasta que sea aprobada por el pleno del Comité Nacional Demócrata, cuya reunión está prevista para agosto.

En los últimos meses, el comité ha recibido presentaciones de una docena de estados interesados en abrir el calendario electoral demócrata de 2028, entre ellos Iowa, Michigan, Nuevo Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

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Según AP, el partido reformó su calendario de primarias tras las fallidas asambleas de Iowa en 2020, que provocaron días de incertidumbre sobre los resultados y llevaron a los demócratas a priorizar estados con mayor diversidad racial.

Para las elecciones de 2024, el entonces presidente Joe Biden impulsó que Carolina del Sur se convirtiera en el primer estado en celebrar las primarias demócratas, desplazando a Iowa y Nuevo Hampshire de ese lugar tradicional.

Biden argumentó que Carolina del Sur refleja mejor la diversidad del electorado demócrata, ya que cuenta con una población significativamente más diversa que los estados que históricamente inauguraban el proceso.

Importancia de Carolina del Sur

El cambio también estuvo influenciado por el respaldo que Biden recibió en las primarias de 2020 por parte del congresista Jim Clyburn, cuyo apoyo fue determinante para relanzar una campaña que atravesaba dificultades y encaminarla hacia la nominación presidencial.

En las últimas semanas, dirigentes demócratas de Carolina del Sur han intensificado sus gestiones para conservar el primer lugar en el calendario de 2028. En mayo solicitaron formalmente que el estado vuelva a inaugurar las primarias nacionales, argumentando que ofrece un escenario más representativo para que los aspirantes construyan las coaliciones necesarias para ganar la presidencia.

Según datos de la Oficina del Censo citados por AP, cerca del 25 % de la población de Carolina del Sur es afroamericana y alrededor del 9 % es de origen hispano.