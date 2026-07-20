Tormenta tropical Bertha amenaza la costa del Golfo de EE. UU. con lluvias e inundaciones

Esta imagen satelital de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), tomada a las 7:31 p. m. EDT, muestra la tormenta tropical Bertha en el Golfo de México el lunes 21 de julio de 2026. ( NOAA )

La tormenta tropical Bertha se formó la noche del lunes en el Golfo de México y avanza lentamente hacia la costa sur de Estados Unidos, donde se prevén fuertes lluvias, marejadas ciclónicas, ráfagas de viento e inundaciones en varios estados, informó la agencia Associated Press (AP).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, a las 8:00 de la noche el centro del sistema se ubicaba a unos 180 kilómetros al sur de Panamá City, en Florida.

Bertha registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y los meteorólogos esperan que continúe fortaleciéndose antes de tocar tierra.

Según AP, la tormenta permaneció casi estacionaria durante varias horas el lunes, pero se pronostica que se moverá hacia el oeste-noroeste, bordeando la costa norte del Golfo de México y afectando con intensas precipitaciones a sectores de Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y posteriormente Texas.

Alertas emitidas

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después del paso de Arthur el mes pasado.

El NHC emitió una alerta de tormenta tropical desde el río Ochlockonee, en Florida, hasta el sureste de Luisiana, además de una vigilancia por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida.

Los meteorólogos advirtieron que algunas zonas de las costas de Luisiana y Misisipi podrían registrar marejadas de hasta 1.2 metros (4 pies), mientras que la región de Big Bend, en Florida, podría experimentar uno o dos tornados aislados durante el transcurso de la semana.

Preparativos ante la tormenta

Además, AP reportó que existe riesgo de inundaciones repentinas desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas al menos hasta el viernes. Las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 7 y 12 centímetros, con cantidades superiores en áreas aisladas de Luisiana.

Como medida preventiva, en Orange Beach, Alabama, las autoridades izaron banderas rojas para alertar sobre el fuerte oleaje y las corrientes peligrosas. En tanto, en el condado de Escambia, Florida, los servicios de emergencia comenzaron a distribuir arena a los residentes de zonas vulnerables para la preparación de sacos contra inundaciones.

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Fausto también se fortaleció este lunes y se aproximaba a la categoría de huracán, aunque permanece lejos de la costa occidental de México y, por el momento, no representa una amenaza para tierra firme, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.