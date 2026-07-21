Decenas de vuelos retrasados en RD en medio de alertas por fuertes lluvias en NY y Nueva Jersey

Los pasajeros de al menos cuatro vuelos desde Nueva York hacia los principales aeropuertos del país vieron cancelados sus viajes, mientras que otros 14 vuelos registraron retrasos, en medio de las alertas por fuertes tormentas vigentes este martes para gran parte del área triestatal, donde desde la mañana se han registrado interrupciones en el tráfico aéreo.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, los aeropuertos internacionales de Las Américas (AILA) y del Cibao registraban dos vuelos cancelados cada uno, ambos procedentes de la ciudad de Nueva York y operados por la aerolínea JetBlue.

Además, se registraron al menos 14 vuelos retrasados desde Nueva York y Nueva Jersey hacia los principales aeropuertos del país. El AILA fue el más afectado, con cinco vuelos demorados desde Nueva York, operados por Delta Airlines y JetBlue, y otro de Arajet desde Newark también registró retraso.

El portal también reportó tres vuelos con retraso hacia Punta Cana: dos desde Nueva Jersey y uno desde Nueva York, operados por Arajet, United Airlines y JetBlue.

El Aeropuerto Internacional del Cibao también registró cuatro vuelos retrasados: dos de JetBlue desde Nueva York y dos de United Airlines desde Nueva Jersey.

Finalmente, se reportó un retraso en el vuelo programado para la tarde de este martes desde Nueva York hacia el aeropuerto de Puerto Plata.

Cancelaciones en el fin de semana

Durante el fin de semana, fuertes lluvias inundaron la zona metropolitana de Nueva York, que se preparaba para la final del Mundial de Fútbol.

Desde el sábado 18 hasta el lunes 20 se registraron 18 operaciones canceladas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), correspondientes a 10 vuelos de llegada y ocho de salida, según informó Aerodom.

En ese momento, las afectaciones correspondían principalmente a operaciones de JetBlue Airways, Delta Airlines y Arajet, e incluían vuelos desde y hacia los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y Newark Liberty (EWR), en el área metropolitana de Nueva York.

Clima adverso

Las cancelaciones y los retrasos se producen en momentos en que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre la probabilidad de tormentas con lluvias intensas desde la mañana del martes hasta la noche, con posibilidad de inundaciones repentinas en el noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, así como tormentas más fuertes para las zonas del oeste.

Hasta la mañana de este martes, la ciudad de Nueva York y los condados ubicados al norte y al oeste permanecían bajo un riesgo de nivel 2 de 5 por tormentas severas.

En Nueva Jersey, gran parte del estado se encuentra bajo un riesgo de nivel 3 de 5, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos capaces de ocasionar daños materiales e interrupciones en el transporte.

Asimismo, continúa vigente una alerta por inundaciones para la mayor parte de Nueva Jersey, la ciudad de Nueva York y otras comunidades de baja altitud, donde podrían registrarse importantes acumulaciones de agua en un corto período.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) exhortó a los residentes a prepararse para las lluvias previstas desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles.