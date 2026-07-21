Acusan a seis miembros de los Trinitarios por el asesinato de la bailarina dominicana Ariela Mejía en NY

La influencer Ariela Mejía Polanco, conocida como la Langosta. ( FUENTE EXTERNA )

Seis hombres fueron acusados formalmente a nivel federal por su presunta participación en el asesinato de la influencer de redes sociales Ariela Mejía Polanco, quien murió a tiros en agosto de 2025 mientras conducía su vehículo por la autopista Cross County Parkway, en el condado de Westchester, Nueva York.

Según las autoridades, los seis acusados forman parte de una investigación más amplia que también vincula a presuntos integrantes de la pandilla Bad Boys Seven, una facción de la organización criminal de origen dominicano, conocida como Los Trinitarios, con un total de cinco homicidios cometidos en Nueva York y Nueva Jersey.

La emboscaron para robarle el vehículo

Mejía Polanco fue asesinada una mañana de domingo cuando se encontraba al volante de su camioneta Mercedes-Benz Clase G, a pocos metros de su residencia en Mount Vernon, según reportó la cadena NBC News.

Los investigadores creen que los pandilleros la eligieron como objetivo para robarle el vehículo y que pudieron haber identificado a la víctima a través de las publicaciones que compartía en Instagram, donde exhibía un estilo de vida lujoso.

"Ella era una joven inocente que no conocía a ninguno de estos pandilleros y tuvo la desgracia de cruzarse en su camino por pura casualidad", afirmó la fiscal del condado de Westchester, Susan Cacace.

Investigación condujo hasta Nueva York

El comisionado de Seguridad Pública de Westchester, Terrance Raynor, explicó que la información recopilada por el centro de monitoreo en tiempo real del condado fue compartida con la Fuerza de Tarea Calles Seguras del FBI.

"En cuestión de horas, la investigación nos condujo hasta la ciudad de Nueva York", señaló Raynor.

Las pesquisas culminaron con una acusación federal contra 11 presuntos miembros de la pandilla Bad Boys Seven.

"Los miembros de esta organización aterrorizaron a personas en Nueva York y Nueva Jersey", declaró el fiscal federal Jay Clayton.

Los vinculan con otros homicidios

La acusación también relaciona a siete de los presuntos pandilleros con el asesinato de Alvis Liriano, ocurrido en Newark en agosto.

Asimismo, Cheldrid Sosa fue acusado por el homicidio de Frankelis Tavárez, cometido en julio de ese mismo año en el Bronx.

Otro de los acusados enfrenta cargos por las muertes de Gabriel Álvarez y Adam Waldropt, quienes, según la Fiscalía, fueron asesinados durante un intento de robo cerca de Ferry Point Park, en el Bronx.

"Esta violencia sin sentido, motivada por el beneficio personal, acabó con dos vidas y dejó a dos familias devastadas", expresó la fiscal del Bronx, Darcel Clark.

Evidencias y otros delitos

Las autoridades informaron que durante la investigación reunieron diversas pruebas relacionadas con los cinco homicidios, entre ellas dispositivos de rastreo y placas de matrícula falsas.

Además de los asesinatos, algunos de los 11 presuntos integrantes de los Trinitarios también enfrentan cargos por tiroteos no mortales y por el robo de joyas valoradas en más de 350,000 dólares a un grupo de personas en Fort Lee, Nueva Jersey.