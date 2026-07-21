Demócratas podrían definir esta semana el calendario preliminar de las primarias presidenciales de 2028

El Partido Demócrata de Estados Unidos podría dar esta semana un primer paso para definir el calendario de las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2028, aunque la decisión deberá ser ratificada posteriormente por el Comité Nacional Demócrata (DNC).

El Comité de Reglas y Estatutos (Rules and Bylaws Committee), encargado de establecer el orden en que votarán los estados durante las primarias, podría someter la propuesta a votación tan pronto como este viernes, durante una reunión prevista en Washington, según informaron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el proceso.

Durante los últimos meses, el comité ha celebrado reuniones para evaluar qué estados inaugurarán el calendario electoral demócrata. En ese proceso ha recibido presentaciones de una docena de estados interesados en celebrar las primeras primarias o asambleas partidarias ("caucus"), entre ellos Iowa, Michigan, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

Sin embargo, el calendario no quedará oficialmente establecido hasta que sea aprobado por el pleno del Comité Nacional Demócrata, cuya próxima reunión está programada para agosto.

Cambios tras las primarias de 2020

El Partido Demócrata modificó el proceso para definir el orden de las primarias después del caótico caucus de Iowa en 2020, cuyos problemas en el conteo de votos retrasaron durante días la confirmación del ganador.

Desde entonces, la organización ha buscado que los primeros estados en votar reflejen mejor la diversidad racial y étnica del electorado demócrata.

Para las primarias de 2024, el entonces presidente Joe Biden impulsó que Carolina del Sur reemplazara a Iowa como el primer estado en votar, argumentando que su población es mucho más diversa y representa mejor a la base electoral del partido.

La decisión también estuvo influenciada por el papel que desempeñó el congresista Jim Clyburn, el único demócrata de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes, cuyo respaldo fue clave para revitalizar la campaña de Biden durante las primarias de 2020 y encaminarlo hacia la nominación presidencial.

Carolina del Sur busca mantener el primer lugar

Los líderes demócratas de Carolina del Sur han intensificado su campaña para conservar el privilegio de abrir nuevamente el proceso de selección presidencial en 2028.

En mayo solicitaron formalmente que el estado mantenga el primer lugar en el calendario, argumentando que ofrece el mejor escenario para que los aspirantes presidenciales construyan las coaliciones necesarias para ganar la nominación.

Además, obtuvieron el respaldo de los presidentes del Partido Demócrata en otros cinco estados del sur del país.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, aproximadamente una cuarta parte de la población de Carolina del Sur es afroamericana y cerca del 9 % es de origen hispano, características que, según los dirigentes demócratas, hacen que el estado represente de manera más fiel la composición del electorado nacional del partido.