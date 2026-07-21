Dominicanos figuran en informe de EE. UU. como promotores del comunismo cubano

Composición de fotos de los dominicanos Manolo de los Santos y Claudia de la Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a dos personas de origen dominicano en un informe que analiza la influencia del gobierno cubano en territorio estadounidense y señala a organizaciones que, según Washington, promueven la ideología comunista vinculada a La Habana.

El documento, titulado "Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI", fue publicado ayer lunes y repasa la historia de Cuba desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959 hasta la actualidad.

En el informe, el Gobierno estadounidense describe a Cuba como una "amenaza" para la seguridad nacional y sostiene que la administración del presidente Donald Trump mantiene la presión sobre La Habana para impulsar reformas políticas y económicas en la isla.

El Departamento de Estado afirma que el gobierno cubano destinó recursos para sostener y expandir una red de organizaciones con "fachadas ideológicas y de inteligencia comunista" en Estados Unidos. Según el documento, estos grupos desempeñan un papel en "la construcción, capacitación y apoyo de generaciones de activistas de izquierda estadounidenses, operadores e incluso terroristas domésticos".

Entre las organizaciones mencionadas figura The People's Forum (El Foro del Pueblo), que el informe vincula con dos personas de origen dominicano: Manolo de los Santos y Claudia de la Cruz.

"En los últimos años, El Foro del Pueblo se ha consolidado como uno de los grupos de protesta de izquierda más importantes de los Estados Unidos y ha actuado como centro neurálgico de la agitación contra Trump, contra ICE y a favor de Cuba", expresa el documento.

Manolo de los Santos

Según el informe, el dominicano Manolo de los Santos es el director fundador de El Foro del Pueblo y una figura destacada de la actual red de influencia cubana. Nació en la República Dominicana y emigró a Estados Unidos a los cinco años, donde creció en El Bronx, Nueva York.

En 2024, De los Santos fue uno de los activistas que instó a los manifestantes durante las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza realizadas en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

El medio estadounidense The New York Post lo calificó como un "agitador de carrera". El dominicano, de 37 años, ha sido identificado por ese periódico como un organizador de protestas en las calles de la ciudad de Nueva York, incluidas las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter de 2020.

De los Santos viajó por primera vez a Cuba en 2006 a través de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por sus siglas en inglés). Posteriormente residió durante varios años en la isla, donde, según el Departamento de Estado, estableció relaciones con "las más altas esferas del régimen cubano".

El informe sostiene que, desde entonces, el dominicano ha encabezado diversas delegaciones y caravanas de alto perfil hacia Cuba, donde se ha reunido públicamente en numerosas ocasiones con el presidente Miguel Díaz-Canel desde 2022.

Además, señala que De los Santos es una voz habitual en los medios de comunicación estatales cubanos y que también coeditó la antología "Camarada de la Revolución: Discursos seleccionados de Fidel Castro".

Claudia de la Cruz

El informe describe a Claudia de la Cruz como cofundadora de The People's Forum (El Foro del Pueblo), organización en la que también se desempeñó durante varios años como directora ejecutiva. En la actualidad, la dominicana dirige la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por sus siglas en inglés).

Según el Departamento de Estado, esa fundación actúa como "patrocinadora fiscal" de un conjunto de organizaciones de extrema izquierda en Estados Unidos, facilitando donaciones exentas de impuestos y encargándose "de la gestión de subvenciones, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la presentación de informes financieros y otras actividades administrativas" para una red de organizaciones y colectivos radicales.

De la Cruz, una mujer nacida en El Bronx de padres dominicanos, en el 2024 se postuló a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialismo y Liberación (PSL). En su boleta electoral también tenía a otra latina, Karina García quien se postulaba para vicepresidenta.

En el programa de su gestión incluía apropiarse de las 100 principales corporaciones estadounidenses (incluidas Amazon y Tesla), eliminar agencias federales como el FBI, la CIA y la Reserva Federal, tomar el control sobre los militares y abolir el Senado y la Corte Suprema.

El Foro del Pueblo

Según el informe del Departamento de Estado, El Foro del Pueblo se ha convertido en uno de los principales grupos de protesta de izquierda en Estados Unidos y ha desempeñado un papel activo en manifestaciones contra el presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el embargo a Cuba.

El documento sostiene que el crecimiento de la organización ha estado acompañado por un notable incremento de sus recursos económicos, al pasar de reportar ingresos por US$486,926 al cierre del año fiscal 2021 a US$4,428,869 al finalizar el ejercicio de 2022, un aumento superior al 800 % en un año.

Además señala que el grupo mantiene estrechos vínculos con el gobierno cubano. Afirma que, desde 2024, la organización ha servido como patrocinadora fiscal de la Brigada Venceremos, aceptando donaciones deducibles de impuestos en su nombre mientras, según el documento, evitaba la divulgación de la identidad de los donantes.

El grupo fue uno de los principales organizadores de la caravana "Nuestra América", realizada en marzo de 2026, y que ha respaldado otras delegaciones que han viajado a Cuba.

Como ejemplo, el Departamento de Estado cita una delegación organizada en mayo de 2023, integrada, por entre 150 y 300 activistas, la cual fue descrita por medios estatales cubanos como "una de las delegaciones más numerosas que han visitado el país en décadas".

De acuerdo con el documento, los participantes se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel y, meses después, El Foro del Pueblo recibió al mandatario cubano en su sede de Nueva York y colaboró en la organización de una manifestación contra el embargo estadounidense en apoyo al gobierno de la isla.