EE. UU. abre una investigación sobre la ayuda financiera que Harvard ofrece a los estudiantes internacionales

Una foto combinada muestra al presidente estadounidense Donald Trump y el emblema de Harvard. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si la Universidad de Harvard permite que donantes chinos financien programas de ayuda económica que excluyen a estudiantes estadounidenses, en una nueva acción del Gobierno del presidente Donald Trump contra la institución.

La investigación, anunciada este lunes, se centra en los programas de asistencia financiera de Harvard respaldados por fondos provenientes de China. Según el Departamento de Justicia, algunos donantes chinos habrían destinado recursos a becas reservadas para estudiantes de determinados países, lo que podría constituir una discriminación ilegal basada en el origen nacional.

No obstante, la agencia aclaró que la revisión apenas comienza y que aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre posibles irregularidades.

"Las universidades no pueden recibir fondos federales y, al mismo tiempo, aceptar dinero de fuentes extranjeras para otorgar ayuda financiera que excluya deliberadamente a ciudadanos estadounidenses. Si encontramos esa práctica, la detendremos", afirmó Harmeet Dhillon, directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Harvard informó que está revisando la notificación oficial y defendió la legalidad de sus políticas.

"La universidad cumple con las obligaciones legales de informar las donaciones recibidas y, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, no discrimina ilegalmente por raza, etnia u origen nacional al asignar ayuda financiera", señaló la institución en un comunicado.

Por su parte, Liu Chang, portavoz de la Embajada de China en Washington, sostuvo que la cooperación educativa entre ambos países beneficia a ambas naciones y advirtió que los intercambios académicos no deben verse afectados por motivos políticos.

Donaciones millonarias

Como muchas universidades estadounidenses, Harvard recibe financiamiento extranjero mediante donaciones y contratos. De acuerdo con registros federales citados por el Departamento de Justicia, la universidad ha recibido alrededor de 630 millones de dólares de fuentes chinas durante varias décadas y ha reportado un total de 4,500 millones de dólares en financiamiento extranjero.

La investigación no identifica a donantes ni programas específicos, aunque sí menciona que algunos aportes privados fueron destinados expresamente a estudiantes internacionales.

Entre ellos figura una donación de 15 millones de dólares realizada en 2014 por los empresarios chinos Pan Shiyi y Zhang Xin, fundadores de la firma inmobiliaria SOHO China, para financiar becas dirigidas a estudiantes chinos en Harvard.

Debate legal

La revisión es un procedimiento de cumplimiento iniciado por el Gobierno federal y no responde a una denuncia externa.

El Departamento de Justicia sostiene que destinar fondos privados exclusivamente a estudiantes de determinados países podría perjudicar a estudiantes de otros orígenes, incluidos ciudadanos estadounidenses, y representar una posible violación de las leyes de derechos civiles.

Harvard es una de las pocas universidades de Estados Unidos que ofrece ayuda económica basada en la necesidad tanto a estudiantes nacionales como internacionales. Mientras que las becas financiadas por el Gobierno federal están reservadas para ciudadanos estadounidenses, la universidad utiliza fondos propios y donaciones privadas para apoyar a estudiantes extranjeros.

Nueva ofensiva contra Harvard

La investigación se suma a la serie de acciones emprendidas por la administración Trump contra Harvard, una de las principales universidades en la mira de la Casa Blanca por sus políticas académicas y de diversidad.

En los últimos meses, el Gobierno también ha intentado restringir el acceso de estudiantes extranjeros y miembros de las Fuerzas Armadas a la institución, además de abrir investigaciones sobre sus procesos de admisión.

La disputa continúa en los tribunales, donde un juez federal bloqueó temporalmente el intento de la administración de retirar miles de millones de dólares en fondos federales destinados a investigación para Harvard.