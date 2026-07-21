Jugador de béisbol dominicano relata el temor y la incertidumbre que vivió tras ser detenido por ICE

El jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval, estudiante de la universidad estatal de Savannah, fue detenido el pasado viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El estudiante y pelotero dominicano Johan Sandoval, de 22 años, rompió el silencio sobre las casi dos semanas que pasó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de ser detenido durante una parada de tránsito en Nueva York.

El joven, que estudia en la Universidad Estatal de Savannah, aseguró que aún vive con miedo de volver a ser arrestado. En una entrevista con WJCL 22 News, Sandoval narró cómo ocurrió su detención el pasado 3 de julio y las difíciles condiciones que enfrentó mientras permaneció bajo custodia federal.

"Bajé la mirada para coger un chicle, y cuando levanté la vista, un camión se detuvo frente a mí. Pensé: '¿Qué pasó?' Miré a mi alrededor y pensé: '¿Soy yo?'", recordó.

El dominicano explicó que se dirigía al gimnasio cuando dos agentes armados del ICE interceptaron su vehículo. Afirmó que entregó su documentación migratoria y siguió las instrucciones de los oficiales.

"Simplemente estaba un poco asustado. Estaba siendo muy cooperativo", dijo.

Versión del ICE

Su versión difiere de la ofrecida previamente por el ICE, que en declaraciones a WJCL 22 News aseguró que Sandoval intentó huir a pie durante el arresto.

El joven también aseguró que desconocía que las autoridades migratorias estuvieran buscándolo. "Desde mi punto de vista, estaba haciendo todo bien", expresó.

Según informó anteriormente el ICE a WJCL 22 News, Sandoval ingresó a Estados Unidos en 2022 con una visa de estudiante, la cual fue cancelada en abril de 2025 por un presunto incumplimiento de sus condiciones.

El estudiante contó que no entendió por qué había sido detenido hasta varios días después, cuando logró conversar con su abogado.

"Nunca supe realmente lo que pasó hasta que estuve en el centro... mi abogado me lo contó todo", afirmó.

Sandoval describió los primeros días de detención como los más difíciles de la experiencia. "Los dos primeros días fueron realmente duros. Tuve que dormir en el suelo", relató.

El pasado miércoles 15 de julio, un juez le concedió la libertad bajo fianza mientras continúa su proceso migratorio. Como condición de su liberación, deberá portar un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

Reacciones y expectativas

Actualmente permanece en Nueva York con la familia de su prometida, que lo está ayudando a cubrir los gastos legales derivados del caso.

"No alberga odio alguno en su corazón hacia nadie. Es el hombre más puro, amable, cariñoso y temeroso de Dios que conozco", dijo Lynn Tiberio, madre de su prometida.

Aunque recuperó la libertad, Sandoval confesó que las secuelas de la detención aún lo acompañan. "En mi mente, sigo pensando que alguien vendrá a buscarme de nuevo", dijo.

Pese a la experiencia, el dominicano aseguró que espera regresar a la Universidad Estatal de Savannah para continuar sus estudios y retomar su carrera como jugador de béisbol. Una campaña en GoFundMe fue creada para ayudar a cubrir los gastos legales de su proceso migratorio.